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        Kulüpler Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası, Karaman'da başladı

        Türkiye Kaykay Federasyonu faaliyet programında yer alan Kulüpler Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası, Karaman'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 17:07 Güncelleme: 30.11.2024 - 17:12
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        Kulüpler Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası, Karaman'da başladı
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        Türkiye Kaykay Federasyonu faaliyet programında yer alan Kulüpler Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası, Karaman'da başladı.

        Karaman Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda 20 ilden 252 sporcu, 10, 12, 15, 18 ve +18 yaş kategorilerinde mücadele ediyor.

        Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı Fahrettin Yıldız, şampiyonanın açılışında yaptığı konuşmada, paten sporunun Türkiye'de her geçen gün geliştiğini söyledi.

        Tekerlekli paten sporunun gelişimini desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Yıldız, "Bu şampiyona, sporcuların yeteneklerini sergileyeceği ve yeni rekorlara imza atacakları bir organizasyon olacak." dedi.

        Karaman Gençlik Hizmetleri Müdürü Cavit Bardak ise organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

        Kısa mesafe yarışmalarıyla başlayan şampiyona, ikinci gün yapılacak uzun mesafe yarışmalarla sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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