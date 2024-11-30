Kulüpler Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası, Karaman'da başladı

Tekerlekli paten sporunun gelişimini desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Yıldız, "Bu şampiyona, sporcuların yeteneklerini sergileyeceği ve yeni rekorlara imza atacakları bir organizasyon olacak." dedi.

Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı Fahrettin Yıldız, şampiyonanın açılışında yaptığı konuşmada, paten sporunun Türkiye'de her geçen gün geliştiğini söyledi.

Karaman Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda 20 ilden 252 sporcu, 10, 12, 15, 18 ve +18 yaş kategorilerinde mücadele ediyor.

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