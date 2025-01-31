Karaman'da silahla yaralama şüphelisi tutuklandı
Karaman'da bir kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Karaman'da bir kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Cumhuriyet Mahallesi 674. Sokak'taki 2 katlı müstakil evin bahçesinde dün, Kazımkarabekir İlçe Devlet Hastanesi Müdürü Ş.D'nin (46) bacağından silahla vurulmasıyla ilgili yakalanan S.Y. ile eşi H.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan S.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, H.Y. hakkında ise ev hapsi kararı verildi.
Öte yandan Konya'da tedavisi süren Ş.D'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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