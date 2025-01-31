Karaman'da silahla yaralama şüphelisi tutuklandı

Cumhuriyet Mahallesi 674. Sokak'taki 2 katlı müstakil evin bahçesinde dün, Kazımkarabekir İlçe Devlet Hastanesi Müdürü Ş.D'nin (46) bacağından silahla vurulmasıyla ilgili yakalanan S.Y. ile eşi H.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Karaman'da bir kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

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