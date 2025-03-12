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        Karaman İl Sağlık Müdürlüğünden "şebeke suyu" açıklaması

        Karaman İl Sağlık Müdürlüğü, kent merkezinde kullanılan şebeke suyunda "petrol hidrokarbonlar" tespit edildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 10:42 Güncelleme: 12.03.2025 - 10:42
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        Karaman İl Sağlık Müdürlüğünden "şebeke suyu" açıklaması
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        Karaman İl Sağlık Müdürlüğü, kent merkezinde kullanılan şebeke suyunda "petrol hidrokarbonlar" tespit edildiğini bildirdi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine kent merkezine su sağlayan ana şebekeye bağlı depodan alınan su numunelerinin Ulusal Halk Sağlığı Referans Laboratuvarına gönderildiği belirtildi.

        Analiz sonuçlarında şebeke suyunda "petrol hidrokarbonlar" olarak bilinen bileşiklere rastlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Yönetmelikte belirtilen şartlara göre uygunsuz olduğu tespit edilmiştir. Gerekli tedbirlerin derhal alınması için Karaman Belediyesine resmi yazıyla bildirilmiştir. Analiz sonuçları normale dönünceye kadar Karaman merkez ilçe şebeke suyu sadece genel temizlik ve hijyen amacıyla kullanılabilecektir. Ancak, içme suyu, gıda hazırlığı veya ağız hijyeni için kesinlikle kullanılmaması gerekmektedir. Her gün alınacak tekrar numuneleri, Ankara Ulusal Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı'na gönderilecek, analiz süreçleri yakından takip edilecektir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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