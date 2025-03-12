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        Karaman'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Karaman'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 16:12 Güncelleme: 12.03.2025 - 16:19
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        Karaman'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Karaman'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        E.B. idaresindeki 07 HBH 42 plakalı otomobil, Karaman-Ereğli kara yolunun 53. kilometresinde şarampole devrildi.

        Kazada araçta bulunan sürücünün eşi Fadime B. hayatını kaybetti.

        Yaralanan sürücü sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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