Karaman'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Karaman'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Karaman'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
E.B. idaresindeki 07 HBH 42 plakalı otomobil, Karaman-Ereğli kara yolunun 53. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada araçta bulunan sürücünün eşi Fadime B. hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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