İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Karaman'da ziyaret ve incelemelerde bulundu

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu'nun, Karaman'da 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili yönetmelik kapsamında yürütülen çalışmaları incelediği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre Karaloğlu, Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'yi makamında ziyaret ederek, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Karaloğlu, Vali Çiçekli, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve ilgili kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirilen "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu" çerçevesinde sahipsiz hayvanların korunması ve rehabilitasyonuna yönelik çalışmalar ile alınacak tedbirlerin değerlendirildiği Hayvanları Koruma Kurulu toplantısına katıldı.

Ardından, Karaman Belediyesi Hayvan Barınağı'nda incelemelerde bulunan Karaloğlu, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'dan barınak hakkında bilgi aldı.

Karaloğlu daha sonra, Zengen köyü yolu üzerinde yapımına başlanacak "Karaman Merkez Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi" alanında incelemelerde bulundu.