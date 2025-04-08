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        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Karaman'da ziyaret ve incelemelerde bulundu

        İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu'nun, Karaman'da 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili yönetmelik kapsamında yürütülen çalışmaları incelediği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 16:20 Güncelleme: 08.04.2025 - 16:20
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Karaman'da ziyaret ve incelemelerde bulundu
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu'nun, Karaman'da 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili yönetmelik kapsamında yürütülen çalışmaları incelediği bildirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre Karaloğlu, Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'yi makamında ziyaret ederek, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Karaloğlu, Vali Çiçekli, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve ilgili kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirilen "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu" çerçevesinde sahipsiz hayvanların korunması ve rehabilitasyonuna yönelik çalışmalar ile alınacak tedbirlerin değerlendirildiği Hayvanları Koruma Kurulu toplantısına katıldı.

        Ardından, Karaman Belediyesi Hayvan Barınağı'nda incelemelerde bulunan Karaloğlu, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'dan barınak hakkında bilgi aldı.

        Karaloğlu daha sonra, Zengen köyü yolu üzerinde yapımına başlanacak "Karaman Merkez Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi" alanında incelemelerde bulundu.

        Bakan Yardımcısı Karaloğlu kentteki temasları kapsamında Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'yı makamında ziyaret etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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