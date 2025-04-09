Karaman'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 5 öğrenci tedavi altına alındı

Temizel-Ünlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 5 öğrenci, bir zincir marketten aldıkları tavuk döneri yiyince fenalaştı.

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