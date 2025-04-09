Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Karaman'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 5 öğrenci tedavi altına alındı

        Karaman'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 5 lise öğrencisi, tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 18:51 Güncelleme: 09.04.2025 - 18:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karaman'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 5 öğrenci tedavi altına alındı
        ABONE OL

        Karaman'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 5 lise öğrencisi, tedavi altına alındı.

        Temizel-Ünlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 5 öğrenci, bir zincir marketten aldıkları tavuk döneri yiyince fenalaştı.

        Zehirlenme belirtisi görülen öğrenciler, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Gıda zehirlenmesi tespit edilen öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mahir Polat'a ev hapsi kararı
        Mahir Polat'a ev hapsi kararı
        Çin'den ABD'ye bir misilleme daha
        Çin'den ABD'ye bir misilleme daha
        İngiliz devinden Kerem Aktürkoğlu'na kanca!
        İngiliz devinden Kerem Aktürkoğlu'na kanca!
        Erzurum'da kuvvetli rüzgar etkili oldu
        Erzurum'da kuvvetli rüzgar etkili oldu
        AB'den ABD'ye tarife misillemesi
        AB'den ABD'ye tarife misillemesi
        Turkcell'de arama ve bağlantı sorunu
        Turkcell'de arama ve bağlantı sorunu
        Mourinho'ya yoğun ilgi
        Mourinho'ya yoğun ilgi
        Sahte içki faciası! 2 ay dayanabildi!
        Sahte içki faciası! 2 ay dayanabildi!
        Daha 20 yaşında... Kentin ortasında Porsuk'ta ceset!
        Daha 20 yaşında... Kentin ortasında Porsuk'ta ceset!
        Hazır yemekler biyolojik yaşlanmayı hızlandırabilir
        Hazır yemekler biyolojik yaşlanmayı hızlandırabilir
        Batı Balkanlar gerginliğin yeni merkezi mi?
        Batı Balkanlar gerginliğin yeni merkezi mi?
        "Süreci birçok ülkeye kıyasla daha kolay atlatacağız"
        "Süreci birçok ülkeye kıyasla daha kolay atlatacağız"
        Trump 'büyük sıfırlama' için ekonomiyi mi çökertiyor?
        Trump 'büyük sıfırlama' için ekonomiyi mi çökertiyor?
        Minguzzi davası yarın başlıyor! Avukat Rezan Epözdemir: Mücadelemiz en ağır cezayı aldırmak!
        Minguzzi davası yarın başlıyor! Avukat Rezan Epözdemir: Mücadelemiz en ağır cezayı aldırmak!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi
        Şampiyonluk için parola belirlendi!
        Şampiyonluk için parola belirlendi!
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak

        Benzer Haberler

        Karaman'da Özel Sporcular Türkiye Atletizm Birinciliği müsabakaları yapıldı
        Karaman'da Özel Sporcular Türkiye Atletizm Birinciliği müsabakaları yapıldı
        Karaman'da ücretsiz kanser tarama hizmetleri sürüyor
        Karaman'da ücretsiz kanser tarama hizmetleri sürüyor
        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Karaman'da ziyaret ve incelemelerde bu...
        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Karaman'da ziyaret ve incelemelerde bu...
        Karaman Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, Polis Haftası dolayısıyla çeşitli ziy...
        Karaman Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, Polis Haftası dolayısıyla çeşitli ziy...
        Karaman'da parktaki şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı
        Karaman'da parktaki şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı