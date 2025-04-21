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        Karaman'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Karaman'da otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 14:53 Güncelleme: 21.04.2025 - 14:53
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        Karaman'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Karaman’da otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

        V.Ş. idaresindeki 70 AAR 805 plakalı otomobil, Karaman-Mersin kara yolunun 20. kilometresinde takla attı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Takla atan aracın sürücüsü ve yanındaki S.Ş, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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