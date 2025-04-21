Karaman'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Karaman'da otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.
Karaman’da otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.
V.Ş. idaresindeki 70 AAR 805 plakalı otomobil, Karaman-Mersin kara yolunun 20. kilometresinde takla attı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Takla atan aracın sürücüsü ve yanındaki S.Ş, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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