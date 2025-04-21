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        Karaman'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Karaman'da 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 16:39 Güncelleme: 21.04.2025 - 16:44
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        Karaman'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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        Karaman'da 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

        R.A. idaresindeki 70 ABE 624 plakalı otomobil, Karaman-Mersin çevreyolu jandarma kavşağında Ş.A. yönetimindeki 70 BF 908 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, çarpışmanın etkisiyle devrilen aracın sürücüsü R.A ile diğer araçta bulunan H.N. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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