Karaman'da çıkan silahlı kavgada baba ve oğlu yaralandı

Olayla ilgili A.T. (25), H.M. (24) ve N.A. (18), polis ekiplerince gözaltına alındı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mümine Hatun Mahallesi 1541. Sokak'ta iki grup arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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