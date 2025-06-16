Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 72 kişi yakalandı

Ekipler, 5 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız tüfek, 6 bin 74 uyuşturucu hap, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve 10 gümrük kaçağı telefon ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 30 Mayıs-12 Haziran arasında asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 46 bin 33 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 72 kişi gözaltına alındı.

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