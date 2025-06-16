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        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 72 kişi yakalandı

        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 72 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 12:44 Güncelleme: 16.06.2025 - 12:44
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        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 72 kişi yakalandı
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        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 72 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 30 Mayıs-12 Haziran arasında asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 46 bin 33 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 72 kişi gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 27'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Ekipler, 5 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız tüfek, 6 bin 74 uyuşturucu hap, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve 10 gümrük kaçağı telefon ele geçirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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