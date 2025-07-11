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        Karaman'da ekiminde yerli tohum çeşitleri kullanılan buğdayın hasadı yapıldı

        Karaman'da yerli tohum çeşitleri kullanılarak ekimi yapılan buğdayın hasadı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 15:31 Güncelleme: 11.07.2025 - 15:31
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        Karaman'da ekiminde yerli tohum çeşitleri kullanılan buğdayın hasadı yapıldı
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        Karaman'da yerli tohum çeşitleri kullanılarak ekimi yapılan buğdayın hasadı gerçekleştirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yerli buğday çeşitlerinin farklı arazi ve sulama koşullarındaki verim oranının belirlenmesi için çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda, Seyithasan köyünde 16 yerli buğday çeşidi kullanılarak ekimi yapılan alan hasat edildi.

        Denemeler sonucu elde edilen kalite ve verim verileri, yerli tohumların yaygınlaştırılması ve üreticilerin arazilerine uygun tohum çeşidinin seçebilmeleri için çiftçilerle paylaşılacak.

        Programa, Vali Mehmet Fatih Çiçekli, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, İl Tarım ve Orman Müdürü Hatice Bulut, AK Parti Karaman İl Başkanı Murat Öztürk, kurum müdürleri ve çiftçiler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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