Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Emekli ormancının "yeşil hikayesi" doğaya adanan bir ömür oldu

        HARUN REŞİT YILDIKO - Karaman'da emekli ormancı Halil Başkalkan, çocukluğundan bu yana içinde yeşerttiği doğa ve ağaç sevgisini yeni nesillere aktarmak için çaba gösteriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 11:07 Güncelleme: 30.11.2025 - 11:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Emekli ormancının "yeşil hikayesi" doğaya adanan bir ömür oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        HARUN REŞİT YILDIKO - Karaman'da emekli ormancı Halil Başkalkan, çocukluğundan bu yana içinde yeşerttiği doğa ve ağaç sevgisini yeni nesillere aktarmak için çaba gösteriyor.

        Başkalkan, Karaman Orman İşletme Müdürlüğünde geçirdiği 27 yılın ardından 2015'te personel şefi olarak emekli oldu.

        Doğadan kopamayan Başkalkan, uzun yıllar TEMA gönüllüsü olarak etkinliklere katılmasının ardından 2019'da vakfın il temsilcisi oldu.

        Gönüllülerle ağaç dikme, çevre temizliği ve doğa eğitimi gibi etkinlikler düzenleyen 65 yaşındaki Başkalkan, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için gayret ediyor.

        - "Dağda, bayırda, ovada, kırsalda ülkeye nasıl faydalı olabilirim diye çalışıyorum"

        Başkalkan, 12 yaşında babasıyla diktiği meyve fidanıyla ağaç dikme ve doğa sevgisi serüveninin başladığını söyledi.

        Doğaya katkı sağlama düşüncesinin kendisi için bir yaşam biçimi olduğunu vurgulayan Başkalkan, şöyle konuştu:

        "Hemen hemen elime geçen her fidanı dikmeye çalışıyorum. 12 yaşımdan bu yana diktiğim fidanları saymaya başladım. Şimdiye kadar orman ağacı diyebileceğimiz meşe ve çam türü ağaçlardan 14 bin 186 fidan diktim. Allah'tan tek bir dileğim var, 20 bin fidanı dikmeden ölmek istemiyorum. Ömrüm yettiğince de insanlara toprağı, erozyonu ve ağaç sevgisini anlatmak istiyorum. Bu ülke bize çok güzellikler sunmuş. Borcumu ödemem lazım. Dağda, bayırda, ovada, kırsalda ülkeye nasıl faydalı olabilirim diye çalışıyorum. Son nefesime kadar çalışmam lazım. Bir Allah razı olsun diyen olursa çok seviniriz. O da bizim duamız olur."

        - "Ağaç dikimlerini kendimiz için değil, çocuklarımız, torunlarımız için yapıyoruz"

        Başkalkan, ömrünün geri kalanında doğa bilinci yüksek nesiller yetişmesi için çalışmak istediğini dile getirdi.

        Bu kapsamda hem teorik hem uygulamalı etkinlikler düzenlediklerini anlatan Başkalkan, şunları söyledi:

        "Anaokullarından başlayarak doğa eğitim programları, sıfır atık projeleri, su kardeşliği projeleri ve iklim değişikliği projelerini uyguluyoruz. Çocuklarla orman arazilerine giderek fidan dikiyoruz. Üç yıldır çevre okullarımızla çevre temizliği etkinlikleri yapıyoruz ve çevre temizliğinin önemini anlatıyoruz. Çocukların doğa bilincini yüksek seviyeye getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Dikilecek fidanlar gelecek nesle kalacak. Ağaç dikimlerini kendimiz için değil, çocuklarımız, torunlarımız için yapıyoruz. Onlar bu ülkede rahat yaşasın ve nefes alsınlar diye. O yüzden fidan dikmek çok önemlidir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Araç göle uçtu! 3 kişi aranıyor!
        Araç göle uçtu! 3 kişi aranıyor!
        Pizza zehirledi iddiası! 4 kişiden 1'i hayatını kaybetti!
        Pizza zehirledi iddiası! 4 kişiden 1'i hayatını kaybetti!
        Papa 14. Leo İstanbul'da
        Papa 14. Leo İstanbul'da
        Hikmet öğretmen cinayetinde faillerin HTS oyunu!
        Hikmet öğretmen cinayetinde faillerin HTS oyunu!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte kritik notlar!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte kritik notlar!
        Hemşehrim memleket neresi?
        Hemşehrim memleket neresi?
        İklim değişikliği sebep oldu! Tropikal kökenli sivrisinekler Türkiye'de!
        İklim değişikliği sebep oldu! Tropikal kökenli sivrisinekler Türkiye'de!
        Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük 11'i!
        Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük 11'i!
        Trump "yetkisini" vurguladı
        Trump "yetkisini" vurguladı
        Beklenen yağmur! Peş peşe uyarılar!
        Beklenen yağmur! Peş peşe uyarılar!
        Genç asistan doktor feci kazada can verdi!
        Genç asistan doktor feci kazada can verdi!
        Dışişleri'nden Karadeniz'deki saldırılara dair açıklama
        Dışişleri'nden Karadeniz'deki saldırılara dair açıklama
        Katil kayınpeder intihar etti
        Katil kayınpeder intihar etti
        Ulaştırma Bakanlığından patlama yaşanan 2 gemiye dair açıklama
        Ulaştırma Bakanlığından patlama yaşanan 2 gemiye dair açıklama
        Bu alışkanlıklar 'pazartesi sendromu'nu yok ediyor
        Bu alışkanlıklar 'pazartesi sendromu'nu yok ediyor
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        Fırtına 3 puanı 3 golle aldı!
        Fırtına 3 puanı 3 golle aldı!
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor

        Benzer Haberler

        Karaman'da takla atan otomobil ters döndü: 2 yaralı
        Karaman'da takla atan otomobil ters döndü: 2 yaralı
        KMÜ'lü akademisyene "Çevre ve Enerji Uygulamaları" kategorisinde birincilik...
        KMÜ'lü akademisyene "Çevre ve Enerji Uygulamaları" kategorisinde birincilik...
        Karaman'da Gazze'ye destek kermesi düzenlendi
        Karaman'da Gazze'ye destek kermesi düzenlendi
        Karaman'da 148 adet tarihi sikke ele geçirildi: 10 tutuklama
        Karaman'da 148 adet tarihi sikke ele geçirildi: 10 tutuklama
        Karaman'da Hazreti Mevlana anılacak
        Karaman'da Hazreti Mevlana anılacak
        Mevlana'yı anma etkinlikleri Karaman'dan başlayacak
        Mevlana'yı anma etkinlikleri Karaman'dan başlayacak