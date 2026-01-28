Habertürk
Habertürk
        Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Karaman'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 10:56 Güncelleme: 28.01.2026 - 10:56
        Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Karaman'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        Ekipler, kent merkezinde T.D'ye ait adrese düzenledikleri operasyonda, 1 kilo 492 gram esrar, 165 gram kenevir tohumu ve hassas terazi ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

