2023 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2023 yılında idrak edilecek olan Ramazan ayı için 22 Mart Çarşamba yani bu gece ilk sahura kalkılacak, 23 Mart Perşembe günü ise ilk oruçla birlikte Ramazan başlayacak ve 20 Nisan 2023 Perşembe günü sona erecek.