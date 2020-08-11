Karanlık Dalgalar filmi oyuncuları kimler? Karanlık Dalgalar filmi konusu nedir? İzleyenler tarafından merak konusu oldu. Gerilim, Macera dolu filmin yönetmen koltuğunda John Stockwell yer alıyor. İşte, Karanlık Dalgalar filmine dair detaylar...

KARANLIK DALGALAR FİLMİ KONUSU

Kate Mathieson, köpek balıkları hakkında uzman bir dalgıçtır. Bir dalış sırasında ekip arkadaşı, köpek balığının saldırısı sonucunda ölür. Büyük bir şok yaşayan Kate, bu olayın etkisini üzerinden atamaz ve mesleğinden uzaklaşır. Ancak günün birinde eski sevgilisi Jeff, onu William Brady adlı zengin bir iş adamıyla tanıştırır.

Brady, köpek balıklarının cirit attığı denizde dalış yapmayı istemektedir. Kate'den de kendisine rehberlik etmesini ister. Kate teklifi kabul eder ama kendisini nasıl bir tehlikenin beklediğinden habersizdir.

KARANLIK DALGALAR FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmen: John Stockwell

Oyuncular: Halle Berry, Olivier Martinez, Ralph Brown, Mark Elderkin , Luke Tyler

Tür: Macera, Drama, Gerilim

Yapım Yılı: 2012 (114 dk)

Senaryo: Ronnie Christensen, Amy Sorlie