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        Haberler Gündem Güncel Karanlıkdere Kanyonu'ndaki yangında ikinci gün!

        Burdur'da Karanlıkdere Kanyonu'ndaki orman yangınına müdahale sürüyor

        Burdur'da Karanlıkdere Kanyonu'nda dün başlayan yangına müdahale sürüyor. Ekipler havadan ve karadan alevlere müdahale ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 12:17 Güncelleme: 08.10.2023 - 12:34
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        Burdur'un Altınyayla ilçesinde bulunan Karanlıkdere Kanyonu'ndaki ormanlık alanda 2 Ekim'de çıkan ve kontrol altına alındıktan sonra dün yeniden alevlenen yangın, söndürülmeye çalışılıyor.

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        AA'da yer alan habere göre Ballık köyü sınırlarında yer alan ve sarp yapısı nedeniyle karadan ulaşmanın güç olduğu kanyondaki yangına, sabahın ilk saatlerinden itibaren yeniden havadan yoğun müdahale başlatıldı.

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        Isparta Orman Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, yıldırım isabet etmesi nedeniyle çıkan orman yangınına 4 uçak, 15 helikopter, 26 arazöz, 3 iş makinesi, 350 yangın söndürme personeliyle müdahale edildiği bildirildi.

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        Paylaşımda, "Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için gece gündüz demeden mücadelemiz devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

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        Bölgeye giden Burdur Valisi Türker Öksüz ve İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder, söndürme çalışmalarını takip ediyor.

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        Karanlıkdere Kanyonu'nda 2 Ekim'de çıkan orman yangını 4 Ekim'de havadan müdahaleyle kontrol altına alınmış, 7 Ekim'de yeniden büyümüştü.

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        #haberler
        #Burdur
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