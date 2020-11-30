DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında kent genelinde denetim yaptı.

DHA'nın haberine göre, denetimlerden biri Maltepe D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde durdurulan araçlarda yapılırken, vatandaşların ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığı, maske takıp takmadıkları kontrol edildi.

Denetimlerde servis şoförü Ahmet Cihan Yılmaz'ın koronavirüs temaslısı olduğu ve evinde karantinada olması gerektiği tespit edildi. Kuralları ihlal eden sürücü Ahmet Cihan Yılmaz´a Umumi Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinde 3 bin 150 lira para cezası kesildi. İşlemlerinden ardından şoför servis aracına binerek denetim noktasından ayrıldı.

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