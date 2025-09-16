Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Karasu'da sahili canlandıran proje | Son dakika haberleri

        Karasu Yeni Mahalle sahilini canlandıran proje

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Karasu Yeni Mahalle'de başlattığı sahil düzenleme projesinde altyapı çalışmaları ve zemin düzeltmeleri bitirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2025 - 15:08 Güncelleme: 16.09.2025 - 15:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Sakarya Nehri'nin ve Karadeniz'le buluştuğu Sakarya'da gün batımının gözlemlenebildiği mahallede geçen mayısta Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan "Karasu Sahil Düzenleme Rekreasyon Projesi" tamamlandı.

        2

        6 bin 250 metrekare alanda hayata geçirilen projede, yürüyüş ve dinlenme alanı, bisiklet yolu, oturma grupları, gölgelikler, balık tutma alanları, aydınlatmalar, peyzaj ve çevre düzenlemeleri yer alıyor.

        3

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanı Ayşe Tuğba Burucu, Başkan Yusuf Alemdar'ın talimatıyla bu özel lokasyonda vatandaşlar için buluşma noktası inşa ettiklerini belirtti.

        4

        Vatandaşların projeden memnun olduğunu dile getiren Burucu, "Projelerimizin devamı da gelecek. Karasu Sahil Park'ta oyun gruplarının bakım tadilatları ve çevre düzenlemesi çalışmalarını da yapmış olduk. Hem vatandaş hem esnafımız oldukça memnun. Her gittiğimizde memnuniyetini dile getiriyorlar" diye konuştu.

        5

        Yeni Mahalle'de işletmeci İbrahim Bayraktar, memnun oldukları projenin devamını beklediklerini belirterek, "En azından köprüye kadar sağlı sollu olması, Karasu'ya ve Yeni Mahalle'ye zenginlik, Sakarya'ya büyük bir ayna olacağından eminiz. Esnaf açısından artısı oldu" dedi.

        6

        İstanbul’dan gelen Büşra Çolakoğlu, bölgenin yeni haliyle güzelleştiğine değinerek, "En azından çocuklar için bisiklet yollarımız oldu. Ailecek plaj sandalyelerini de alıp gelip termoslarıyla çay içenler de var. Daha elit, daha hoş, daha ferah, daha güzel oldu. Hizmet de çok güzel, esnafımız da çok iyi" ifadelerini kullandı.

        7

        Yeni Mahalle'ye balık tutmaya gelen Metin Karakoç, daha önce çevrenin kirli olduğunu ve balık tutmakta zorlandıklarını anlatarak, "Ama Büyükşehir Belediye'miz el attı, Karasu Belediye'mizle. Burayı çok güzel, cennet gibi yer yaptılar. Şu anda balık tutmanın zevkini alıyoruz" şeklinde konuştu.

        8
        9
        10
        #sakarya haberleri
        #karasu yeni mahalle sahil projesi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İki polisi şehit eden caninin ifadesi kan dondurdu!
        İki polisi şehit eden caninin ifadesi kan dondurdu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bir terör ve faşizm devletidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bir terör ve faşizm devletidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Silahla öldürüldü! Yakınları gözyaşı döktü! Katil en yakını çıktı!
        Silahla öldürüldü! Yakınları gözyaşı döktü! Katil en yakını çıktı!
        İşte Devler Ligi'nin en pahalı 11'i
        İşte Devler Ligi'nin en pahalı 11'i
        İspanya kararını verdi: İsrail Eurovision'a katılırsa çekilecek
        İspanya kararını verdi: İsrail Eurovision'a katılırsa çekilecek
        TPAO'dan Akdeniz adımı
        TPAO'dan Akdeniz adımı
        Uzman çavuş olan bacanağını otomobilinde öldürdü!
        Uzman çavuş olan bacanağını otomobilinde öldürdü!
        Serpil Erfındık cinayetinde 'görevi ihmal' davası!
        Serpil Erfındık cinayetinde 'görevi ihmal' davası!
        Soruşturma, depremzededen istenen rüşvet sonrası başlatıldı iddiası!
        Soruşturma, depremzededen istenen rüşvet sonrası başlatıldı iddiası!
        Borsa İstanbul'da manipülasyon iddiasıyla 14 gözaltı
        Borsa İstanbul'da manipülasyon iddiasıyla 14 gözaltı
        Bin kişi zehirlenmişti! Tekrar tutuklandılar!
        Bin kişi zehirlenmişti! Tekrar tutuklandılar!
        Konutta reel düşüş 19. ayında
        Konutta reel düşüş 19. ayında
        İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı
        İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı
        O ayakkabılar çocukları da yetişkinleri de hasta ediyor
        O ayakkabılar çocukları da yetişkinleri de hasta ediyor
        Edson Alvarez'den Jose Mourinho itirafı!
        Edson Alvarez'den Jose Mourinho itirafı!
        Fenerbahçe'nin konuğu Alanyaspor
        Fenerbahçe'nin konuğu Alanyaspor
        Ömür boyu yenileme hakkı düzenleniyor
        Ömür boyu yenileme hakkı düzenleniyor
        Münih Otomobil Fuarı'nda yıldızlar geçidi
        Münih Otomobil Fuarı'nda yıldızlar geçidi
        Sadece Türkiye'nin sorunu değil
        Sadece Türkiye'nin sorunu değil