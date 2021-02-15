"Aslında biz, beş yıldızlı otellerde değil de milyon yıldızlı gökyüzünün altında uyanmayı tercih ettik. Ankara'dan yola çıkıp Kayseri'ye kadar geldik. Karavan ve çadır kampı yapıyoruz. Bu keşif karavanı belki 3 ay, belki 5 ay, belki de 12 ay boyunca yollarda olacak. Yolculuğumuz ne zaman bitecek bilmiyoruz ama biz kendimizi sürekli yolda olmaya adapte ettik ve bu şekilde devam ediyoruz. Yolculuğumuzun ne zaman biteceğini bilmiyoruz ama hedefimiz 81 ili gezmek. Bu yolculuğumuzda 81 ilde görmediğimiz yerleri beraber keşfetmeyi deneyimleyeceğiz. Yol bizi nereye götürürse oraya gidiyoruz."