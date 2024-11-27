Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Karavanda kadın cinayeti! - Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        Karavanda kadın cinayeti!

        Bolu'da Selçuk A. adlı cani, karavanda birlikte yaşadığı sevgilisi Sevinç A.'yı tabanca ile ateş ederek öldürdü. Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin kadını görmek istemesi sonrasında zanlı aynı silahla intihar etti. Saldırganın karavan yakınına bir mezar açtığı da belirlendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 15:49 Güncelleme: 27.11.2024 - 15:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karavanda kadın cinayeti!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde bir kişi, karavanda birlikte yaşadığı sevgilisini tabanca ile ateş ederek öldürdü.

        İHA'nın haberine göre zanlı, olay yerine gelen jandarma ekiplerinin kadını görmek istemesi sonrasında intihar etti.

        Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemede karavanın yakın bir bölgesinde mezar açıldığı da tespit edildi. Edinilen bilgiye göre, Cumaderesi mevkisinde park ettikleri karavanda sevgilisi Selçuk A. ile yaşayan Sevinç A'ya ulaşamayan yakınları durumu Kıbrıscık Jandarma İlçe Komutanlığı’na bildirdi.

        HASTA OLDUĞUNU VE UYUDUĞUNU SÖYLEDİ

        Çiftin yaşadığı karavanın bulunduğu bölgeye giden jandarma ekipleri, Selçuk A.'ya Sevinç A.'nın nerede olduğunu sordu. Selçuk A., sevgilisinin hasta olduğunu ve karavanda uyuduğunu söyledi. Jandarmanın Sevinç A.'yı görmekte ısrar etmesi üzerine karavana giren Selçuk A., tabancayı başına dayayarak intihar etti. Silah sesini duyan jandarma ekipleri, karavanın içine girdiklerine Sevinç A. ve Selçuk A.'nın kanlar içinde yattığını gördü.

        KARAVANA YAKIN MEZAR AÇMIŞ

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Sevinç A. ve Selçuk A.'nın hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemede karavanın yakın bir bölgesinde mezar açıldığı tespit edildi. Mezarın, Selçuk A.'nın öldürdüğü düşünülen sevgilisi Sevinç A.’yı gömmek için açtığı değerlendiriliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #Bolu
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hasan Arat istifa etti!
        Hasan Arat istifa etti!
        "Kardeşimi babam öldürdü" vahşetinde sır perdesi aralanıyor!
        "Kardeşimi babam öldürdü" vahşetinde sır perdesi aralanıyor!
        İstanbul'a yeni taksi! Anket başladı
        İstanbul'a yeni taksi! Anket başladı
        "Enflasyon direnç gösteriyor"
        "Enflasyon direnç gösteriyor"
        Biden'dan Gazze için ateşkes mesajı
        Biden'dan Gazze için ateşkes mesajı
        6 maganda kurşun yağdırdı! Kevser başından vuruldu
        6 maganda kurşun yağdırdı! Kevser başından vuruldu
        Beşiktaş'ta art arda ayrılıklar!
        Beşiktaş'ta art arda ayrılıklar!
        Neşeli günler 9 hafta sürdü!
        Neşeli günler 9 hafta sürdü!
        25 yıl hapis cezası vardı! Cezaevinden kaçtı uyurken yakalandı!
        25 yıl hapis cezası vardı! Cezaevinden kaçtı uyurken yakalandı!
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Havalar hissedilir şekilde ısınacak!
        Havalar hissedilir şekilde ısınacak!
        Mahalleyi havaya uçuracaktı! Ölümle biten deneme!
        Mahalleyi havaya uçuracaktı! Ölümle biten deneme!
        Beyoğlu'nda polisi ensesinden bıçaklayan zanlının ifadesi ortaya çıktı
        Beyoğlu'nda polisi ensesinden bıçaklayan zanlının ifadesi ortaya çıktı
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Erbil ile ilgili yeni karar
        Erbil ile ilgili yeni karar
        Piyasada sahte dolar paniği
        Piyasada sahte dolar paniği
        Gübrede yine garip gelişme
        Gübrede yine garip gelişme
        Sanık doktor Şehmuz Çelik açıkladı! İlaç kesildiği için Serdarova bebek ölmüş!
        Sanık doktor Şehmuz Çelik açıkladı! İlaç kesildiği için Serdarova bebek ölmüş!