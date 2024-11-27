Karavanda kadın cinayeti!

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde bir kişi, karavanda birlikte yaşadığı sevgilisini tabanca ile ateş ederek öldürdü.

İHA'nın haberine göre zanlı, olay yerine gelen jandarma ekiplerinin kadını görmek istemesi sonrasında intihar etti.

Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemede karavanın yakın bir bölgesinde mezar açıldığı da tespit edildi. Edinilen bilgiye göre, Cumaderesi mevkisinde park ettikleri karavanda sevgilisi Selçuk A. ile yaşayan Sevinç A'ya ulaşamayan yakınları durumu Kıbrıscık Jandarma İlçe Komutanlığı’na bildirdi.

HASTA OLDUĞUNU VE UYUDUĞUNU SÖYLEDİ Çiftin yaşadığı karavanın bulunduğu bölgeye giden jandarma ekipleri, Selçuk A.'ya Sevinç A.'nın nerede olduğunu sordu. Selçuk A., sevgilisinin hasta olduğunu ve karavanda uyuduğunu söyledi. Jandarmanın Sevinç A.'yı görmekte ısrar etmesi üzerine karavana giren Selçuk A., tabancayı başına dayayarak intihar etti. Silah sesini duyan jandarma ekipleri, karavanın içine girdiklerine Sevinç A. ve Selçuk A.'nın kanlar içinde yattığını gördü.