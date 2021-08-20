Yönetmen koltuğunda ABD'li yönetmen Gore Verbinski'nin oturduğu Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu filmi araştıırlıyor. Vizyona girdiği tarihte hasılat rekorları kıran Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu filmi ile ilgili merak edilenleri haberimizde derledik...

KARAYİP KORSANLARI: DÜNYANIN SONU FİLMİ KONUSU NE?

Senaryosu Ted Elliott ve Terry Rossio tarafından kaleme alınan Karayip Korsanları Dünyanın sonu filminin konusu şöyle:

Will Turner ile birlikte Elizabeth Swann, Kaptan Jack Sparrow’u, Davy Jones'un dolabı'ndaki akıllara zarar tuzaktan kurtarıp özgürlüğüne kavuşturmak adına çaresizlik içinde Kaptan Barbossa ile ittifak yaparlar. Doğu Hindistan Ticaret Şirketi’nin kontrolü altında olan Davy Jones’un ürkütücü görünümlü hayalet gemisi Uçan Hollandalı, dünyanın bütün denizlerini kasıp kavurmaktadır.

İhanet, vefasızlık ve dönekliğin kol gezdiği vahşi denizlerde yelken açan korsanlarımızın yolu egzotik Singapur’a düşer. Burada kurnaz Singapurlu korsan Sao Feng ile kafa kafaya gelirler. Dünyanın sonu tabir edilen uzakdoğu okyanuslarındaki nihai savaşta terazinin dengeleri ortadadır. Korsanların her biri sadece kendi hayatının ve kaderi için taraf olmakla kalmayacak; aynı zamanda özgürlük sevdalısı korsan yaşam tarzının geleceğini kurtarma mücadelesi verecektir.

KARAYİP KORSANLARI: DÜNYANIN SONU FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Film Hawaii'nin Oahu adasında çekilmiştir.

KARAYİP KORSANLARI: DÜNYANIN SONU OYUNCULARI KİM?

Johnny Depp - Kaptan Jack Sparrow

Orlando Bloom - Will Turner

Keira Knightley - Elizabeth Swann

Geoffrey Rush - Kaptan Hector Barbossa

Chow Yun-Fat - Sao Feng

Jack Davenport- James Norrington