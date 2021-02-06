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Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde konusu nedir? Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde oyuncuları

Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde filmi televizyon ekranlarında yayınlanıyor. Başrollerinde Johnny Depp, Penélope Cruz ve Geoffrey Rush'ın yer aldığı filmin konusu ve oyuncu kadrosu haberimizde yer alıyor

Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde konusu nedir? Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde oyuncuları

KARAYİP KORSANLARI: GİZEMLİ DENİZLERDE KONUSU

Gençlik Çeşmesi'nin bulunması için İngiltere Kralı'na hizmet etmeyi reddeden Sparrow, kentte kendi adıyla gemisine mürettebat toplayan sahte bir kaptanın olduğunu öğrenir. Sahte kaptanı kovalarken, karşısındakinin aslında geçmişinden geri gelen güzeller güzeli Angelica olduğunu anlar. Angelica da Kral ile aynı şeyin, sonsuz yaşam sağlayan Gençlik Çeşmesi'nin peşindedir.
Gençlik yıllarında kalan aşkı ve Angelica'nın şimdiki sahtekar yönü arasında gidip gelen kaptan Jack Sparrow, bir anda kendisini korsan Karasakal’ın gemisi Kraliçe Anne’de eşir düşmüş halde bulur.

Kralın tarafında ise esir düşen mürettebatı Gibbs ve ezeli rakibi Kaptan Barbossa da ellerindeki tek haritadan yola çıkarak çeşmeye giden yolu ve ayin rituelinin yapılması için gereken diğer 'malzemeleri' toplama niyetindedir. Aynı hedefe giden iki farklı korsanın yolu gözyaşlarını hiçbir şey için feda etmeyen deniz kızlarını avlarken kesişecektir...

KARAYİP KORSANLARI: GİZEMLİ DENİZLERDE OYUNCULARI

Orijinal adı : Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides

Yönetmen : Rob Marshall

Yapım Yılı : 2011

Türü : Macera, Fantastik, Aksiyon

Oyuncular : Johnny Depp, Penélope Cruz, Geoffrey Rush

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