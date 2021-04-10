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Karayipler'de Aralık ayında ilk faaliyet belirtilerini gösteren yanardağ 1977’den beri uykudaydı. Cuma günü erken saatlerde yaşanan patlamanın ardından bölge tamamen karanlığa büründü, bölgeden dumanlar yükseldi.

— UWISeismic Research (@uwiseismic) April 9, 2021

Gün boyunca küçük patlamaların devam ettiğini bildiren yetkililer bunun daha başlangıç olduğunu söyledi. 1979 patlamasından beri bölgede herhangi bir volkanik patlama yaşanmamıştı. O dönem, küçük ama yoğun nüfuslu bölge için hasarın 100 milyon dolar olduğu kaydedilmişti.

Patlamanın ardından, Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu, yardım teklifi için Saint Vincent ve Grenadinler Başbakanı Ralph Everard Gonsalves’i aradı. Karayipler'de bir ada ülkesi olan Saint Vincent ve Grenadinler ile Tayvan’ın başkenti Taipei arasında resmî diplomatik bağlar bulunuyor.

West Indies Sismik Araştırma Merkezi Müdürü Erouscilla Joseph, küçük patlamaların devam edeceğini söyleyerek bölgedeki vatandaşları uyardı.