Karayolunda taşıt hareketliliği üçe katlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) 2024 yılı trafik hacim istatistiklerini değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, "6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol ağımızı, yaklaşık beş katına çıkarttık. Bugün 29 bin 771 kilometre olan bölünmüş yol ağımızla 77 ilimizi, güvenli ve konforlu yollarla birbirine kavuşturduk. Bugün bu ağ, toplam yol ağımızın yüzde yaklaşık 44’ünü oluştururken, yol ağımızda hareket eden trafiğin yüzde 84’üne hizmet veriyor.” ifadelerini kullandı.

23 sene önce 8,5 milyon olan araç sayısının bugün yaklaşık 32 milyona çıktığını belirten Bakan Uraloğlu, ortalama seyahat hızının saatte 40 kilometreden yaklaşık 90 kilometreye yükseldiğini söyledi. Uraloğlu, yaptıkları yatırımların ne kadar isabetli olduğunu da dile getirerek “Ülkemizde bin kişiye düşen otomobil sayısı bugün itibariyle 194’e ulaştı. Taşıt hareketliliği incelendiğinde ise 2003 yılında taşıt-kilometre değeri 52,3 milyar iken 3 katını aşarak 2024 yılında 163 milyara yaklaştı.” dedi.

REKLAM

KGM sorumluluğundaki 68 bin 620 kilometrelik yol ağında gerçekleştirilen ölçümlerde trafik hacimlerinin metropol kentlerin geçişlerinde ve Karadeniz Sahil Yolu gibi bölgesel hizmet veren akslarda artış gösterdiğini belirten Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Trafik hacmi en çok Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde oluştu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden günde yaklaşık 240 bin, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden yaklaşık 190 bin araç geçti. İstanbul-Tekirdağ devlet yolunun bazı kesimleri ile İstanbul Havalimanı'na bağlantı sağlayan yolda yıllık ortalama günlük trafik miktarı 100 bini aştı. İstanbul-Kocaeli devlet yolunun çeşitli noktalarında hacim 70 bini geçti." Bakan Uraloğlu, İzmir'de şehir merkezindeki KGM sorumluluğunda bulunan bazı kesimlerde trafiğin 80 bin, Konya şehir geçişinde ise 100 bin aracın üzerine çıktığına dikkati çekti. Başkent Ankara’nın trafik hacmine ilişkin verileri de paylaşan Bakan Uraloğlu, Esenboğa Havalimanı’na erişim sağlayan güzergahta bazı kesimlerinde araç sayısının 70 bin, Ankara-Gölbaşı arasında ise hacmin 80 bin aracı aştığını dile getirdi. Uraloğlu, “Ankara-Sincan-Yenikent güzergahındaki bazı kesimlerde 100 binin üzerine çıkılıyor.” dedi. REKLAM Eskişehir Çevre Yolu'nda da trafik hacminin günlük 80 bin aracın üzerinde olduğunu vurgulayan Uraloğlu, “Gaziantep için büyük öneme sahip Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ne ulaşım sağlayan yolda günlük trafiğin 70 bine ulaşan kesimler mevcut.” açıklamasında bulundu.