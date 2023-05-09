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Karbon emisyolarını e-yakıt ile azaltacak

Stellantis, 2030 yılına kadar Avrupa’da tamamen batarya elektrikli binek otomobil satışları taahhüt ederken, aynı zamanda karbon emisyonunu azaltmak üzere Avrupa’da satışa sunulan Euro 6 modellerinde e-yakıt’ın kullanılabilirliğini test ettiğini bildirdi. Bu kapsamda 28 motor ailesinin, CO2 emisyonlarında yüzde 90’a varan azalma sağlayabilen e-yakıt uyumluluğu için test edildiği kaydedildi. Çözümün, 2025 yılından 2050 yılına kadar Avrupa’da 400 milyon tona kadar CO2 azaltma potansiyeline sahip, 28 milyona varan Stellantis aracına uygulanabilir olması bekleniyor. Stellantis, daha önce 2038 yılına kadar karbon net sıfıra ulaşma hedefini açıklamıştı

Karbon emisyolarını e-yakıt ile azaltacak
HABERTURK.COM

Ocak 2021 tarihinde FCA ve PSA'nın birleşmesi ile kurulan Stellantis, 28 motor ailesinde e-yakıt testini tamamlamakta olduğunu bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre, bu durum Avrupa’da 2014 yılından bu yana Stellantis’e ait üretilen 28 milyon içten yanmalı (ICE) Euro 6 motorun karbon emisyonlarını azaltma potansiyelini hızlandırmaya yardımcı olacak.

Stellantis aynı zamanda 10 yılın sonuna kadar bölgede sadece BEV binek araçlar satma taahhüdünü sürdürecek.

Karbon emisyonlarını azaltmak ve iklim değişikliği ile mücadele etmek için mevcut çözümlerin bir parçası olan e-yakıt, su ile CO2’den ve yenilenebilir enerjiden üretilen ve sonradan değiştirilebilen sentetik bir yakıt olarak biliniyor.

E-yakıt ile mevcut içten yanmalı motora sahip araçlara sahip müşteriler, araçlarını değiştirmeden, motor yakıt sisteminde değişiklik yapmadan veya yeni bir altyapı beklemeden, araçlarını karbondan arındırabilecek.

'1.3 MİLYAR İÇTEN YANMALI MOTORA ALTERNATİF BULMALIYIZ'

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Stellantis CEO’su Carlos Tavares, "Karbon nötr yakıtı test ederek küresel ısınmaya karşı mücadelemizi hızlandırıyoruz. Elektrikliye geçiş stratejimizi uygulama konusunda kararlılığımızı sürdürürken, aynı zamanda mevcut 1.3 milyar içten yanmalı motorlu otomobilin CO2 emisyonlarını ele alacak akıllı alternatifler de bulmalıyız" dedi.

Stellantis, 2014 yılından 2029 yılına kadar üretilen hem benzinli hem de dizel motorlar için 28 motor ailesini test ettiğini bildirdi. Stellantis filosundaki 28 milyon kadar araçta e-yakıt kullanımının, 2025 yılından 2050 yılına kadar Avrupa’da 400 milyon tona kadar CO2 emisyonunu azaltma potansiyeline sahip olduğu bildirildi.

Yapılan açıklamaya göre, Stellantis, müşteri taleplerini karşılayan batarya elektrikli araçlar sağlamak için elektrikliye geçiş ve yazılıma 2025 yılına kadar 30 milyar eurodan fazla yatırım yapacak.

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