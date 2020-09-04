Sadece hamur işi yapımında değil de; sağlıktan, cilt bakımına kadar birçok yerde kullanılan karbonat ekonomik ve herkesin kullanabileceği bir üründür.

Yazın aşırı terlemeden bıkan kişilerin imdadına hemen yetişmektedir. Doğal yollarla aşırı terlemenin önüne geçen karbonat; kokuyu önleyerek, cildin yumuşak ve pürüzsüz olmasını da sağlamaktadır.

Karbonatın Faydaları