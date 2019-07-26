Mehmet Aslantuğ, Afra Saraçoğlu, Nur Fettahoğlu ve Ayça Bingöl’ün başrolünde oynadığı Star TV’de yayınlanan Kardeş Çocukları dizisi, hikayesi ve oyunculuklarıyla dikkat çekti. Star TV’de yayınlanan Kardeş Çocukları dizisi, Mayıs ayında 17. bölümüyle sezon finali yapmıştı.

Dizinin sezon finalinde Nur Fettahoğlu’nun oynadığı Umay karakteri, kocası tarafından zehirlenmişti. Aynı anlarda Mehmet Aslantuğ’un oynadığı Yıldırım karakteri de bir araçtan açılan yaylım ateşinin altında kalmıştı.

Heyecanlı bir bölümle sezona veda eden dizinin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. İzleyiciler "Kardeş Çocukları yeni sezon ne zaman başlıyor?" sorusuna yanıt arıyor. Peki Kardeş Çocukları dizisi ne zaman başlıyor?

Kardeş Çocukları dizisinin oyuncuları şu sıralar tatil yapmaya devam ediyor ancak dizinin çekimlerinin kısa bir süre sonra başlaması bekleniyor. Kardeş Çocukları dizisinin çekimlerinin 25 Ağustos’ta başlaması planlanıyor.

KARDEŞ ÇOCUKLARI SEZON FİNALİ ÖZETİ

Umay ve Ümran arasında kartlar yeniden dağıtılıyor. Savaş’ı görüp, bir kez daha Umay’ın oyununa geldiğini anlayan Ümran çılgına döner. Yıldırım’ın gözünü açmaya çalışır fakat hiç ummadığı bir tepki alır. Hayat’ın da devreye girmesiyle birlikte Umay’ın oyunu tamamen raydan çıkar. Savaş’ın, Umay’ın tüm ikazlarına rağmen Hayat’la tanışması, Umay için de sürpriz olan bir süreci başlatır. Kurduğu oyunda erken fire veren Umay, Ümran’ı kontrol altında tutmak için yeni bir hamle yaparken, Ümran’ın ilk kez Umay’ın bile hesaplayamadığı planları vardır. Umay ve Ümran arasında kartlar yeniden dağıtılırken, arka arkaya aldığı ağır yenilgilerle bozguna uğramış olan Reşat, bu kez başladığı işi bitirmeye kararlıdır. Nasıl bir tehlike altında olduğundan habersiz olan Umay, yalanları ortaya çıkmasın diye daha önce hiç olmadığı kadar ileri giderken Ümran ise artık oyunu bozmaya hazırdır.

KARDEŞ ÇOCUKLARI SEZON FİNALİ 17. BÖLÜM ÖZEL SAHNELER

KARDEŞ ÇOCUKLARI KONUSU

Kardeş Çocukları dizisinde kadına şiddet konusu işlenecek dizide; Umay ve Ümran adında iki kardeşin uzun yıllar ayrı kaldıktan sonda ilginç tesadüfler ile yeniden yollarının kesilmesi hikayesi anlatılacak. Ümran’ın gençlik aşkı Yıldırım şimdilerin ünlü kardiyolog Profesörü olmuştur.

Ümran’ın kız kardeşi Umay, ise köy hayatından kaçıp zengin bir hayata başlamıştır. Refik Karay adında mimar bir adam ile evlenmiştir. Bu mimarın ise çocuğu gibi büyüttüğü 20’li yaşlarda Volkan adında yakışıklı bir üvey oğlu vardır. Yıllar sonra kesişen hayatlar Ümran ve Ümay ile birlikte kızları Hayal ile Hayat’ın da en büyük sınavı olacak. Özellikle Umay’ın yıllar sonra unutmak istediği ablası Ümran ve büyük sırrıyla yüzleşmesiyle ekranlarda olacak.

KARDEŞ ÇOCUKLARI OYUNCULARI

Mehmet Aslantuğ: Yıldırım Saner

Ayça Bingöl: Ümran Çetin

Nur Fettahoğlu: Umay Karay

Afra Saraçoğlu: Hayat Çetin

Berkay Hardal: Savaş Ekim

Murat Daltaban: Cemal Çetin

Alara Turan: Hayal Karay

Nilay Erdönmez: Cansel Turna

Selışık Onat: Rezzan Çiğdem

Melis Hacic: İdil