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Kardeş Çocukları oyuncuları kimler? sorusu bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak dizi öncesinde araştırılıyor. Kardeş Çocukları'nın hikayesi kısaca şöyle: "Kendini baştan yaratmış, güçlü evliliğiyle, geçmişini bir kalemde silip atmış olan Umay, soyadını alıp sınıf atladığı güçlü kocası Reşat ve kızları Hayal’le hayallerindeki hayatı yaşar. Taa ki; Ümran ve Hayat’ın bütün Türkiye’nin gözü önünde yaşadıkları trajediye kadar. Tüm gözleri, ülkenin küçük köyü Karalılar’a çeviren dehşetle birlikte, hem bambaşka hayatlar yaşayan anneler ve kızlarının hem de hayatının en büyük gerçeğinden habersiz yıllar sonra doğduğu topraklara ayak basan Yıldırım’ın dünyası değişmek üzeredir." İşte Kardeş Çocukları dizisine dair tüm detaylar...