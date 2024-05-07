Kardeş vahşeti! Ablasını öldürdü

16 yaşındaki ablasını bıçaklayarak öldürdü!
Başkentte kan donduran bir cinayet işlendi. Olayda psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 15 yaşındaki bir çocuk, 16 yaşındaki ablası Büşra Sıla İ.'yi bıçakla öldürdü
Ankara'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen E.İ. (15), tartıştığı ablası Büşra Sıla İ.'yi (16) sırtından bıçaklayarak öldürdü.
DHA'nın haberine göre olay, 26 Nisan'da meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen E.İ. ile ablası Büşra Sıla İ. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI
Tartışma sırasında E.İ., mutfaktan aldığı bıçakla ablasını sırtından bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Büşra Sıla İ., doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Büşra Sıla İ., Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayın ardından gözaltına alınan E.İ., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.