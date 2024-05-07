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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kardeş vahşeti! Ablasını öldürdü - Güncel haberler

        16 yaşındaki ablasını bıçaklayarak öldürdü!

        Başkentte kan donduran bir cinayet işlendi. Olayda psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 15 yaşındaki bir çocuk, 16 yaşındaki ablası Büşra Sıla İ.'yi bıçakla öldürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 14:25 Güncelleme: 07.05.2024 - 14:25
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        Kardeş vahşeti! Ablasını öldürdü
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        Ankara'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen E.İ. (15), tartıştığı ablası Büşra Sıla İ.'yi (16) sırtından bıçaklayarak öldürdü.

        DHA'nın haberine göre olay, 26 Nisan'da meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen E.İ. ile ablası Büşra Sıla İ. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

        Tartışma sırasında E.İ., mutfaktan aldığı bıçakla ablasını sırtından bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Büşra Sıla İ., doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

        Büşra Sıla İ., Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayın ardından gözaltına alınan E.İ., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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