Kardeşini kurtarmak isterken boğuldu! 0:00 / 0:00

DHA

İzmir'de kardeşini kurtarmak isterken boğulan Efe Bazu (17) memleketi Edirne'de toprağa verildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Efe Bazu, tatil için gittiği İzmir'de kardeşiyle serinlemek için denize girdi. Efe Bazu, bir süre sonra suda batıp çıkmaya başlayan ve boğulma tehlikesi geçiren kardeşini kurtarmak istedi.

BAŞINI KAYALIKLARA ÇARPTI

Bu sırada başını kayalıklara çarpan Efe Bazu ve kardeşi, çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri Efe Bazu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Bazu'nun cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Bazu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınıp memleketi Edirne'nin Keşan ilçesine getirildi. Efe Bazu'nun tabutuna taraftarı olduğu Beşiktaş forması ve atkısı koyuldu. Ailesi ve arkadaşlarının tabutunun başında gözyaşı döktüğü Efe'nin cenazesi, Yörüker Camii'nde cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.