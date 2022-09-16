Kardeşini öldüreni öldürene tahliye

Bu sırada Hakan Fere tabancasıyla Arif Tümer Tura'yı kafasına ateş ederek ağır yaraladı. Fere daha sonra tabancasını ağabey Erdem Tura'ya yöneltti. Ancak silah tutukluk yaptı. Erdem Tura da tabancasıyla Hakan Fere'ye ateş etti.

Mustafakemalpaşa ilçesindeki bir kahvehanede geçen yıl aralık ayında husumetli olan Hakan Fere ve Erdem Tura arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgaya tarafların kardeşleri de dahil oldu. Erdem Tura, Hakan Fere'nin oğlu Onur ile tartışırken, olaya marketten gelen kardeşi Arif Tümer Tura da (19) karıştı.

"DEFALARCA TETİĞİ ÇEKTİ, AMA SİLAH PATLAMADI"

Hakan Fere

"Olay günü kahvehanede Hakan Fere, sosyal medya üzerinden beni aradı. Israrla nerede olduğumu sordu. Kahvede olduğumu söyledim. Araç ile yanında Levent Aslan, Onur Fere ve tanımadığım bir genç ile geldiler. Aşırı derecede alkollüydüler. Onur konuşurken, babasının Bursa Romanlar Derneği'nin başkanı olduğunu söyledi.

Davranışlarından rahatsızlık duydum ve kalkıp gitmek istedim. Masadan kalktığımda Onur bana, 'Benim babam masadayken sen masadan kalkamazsın' dedi. Ben de Onur'a, 'Babanın yanında nasıl konuşuyorsun terbiyesizlik yapmanın anlamı yok' dedim.

Kardeşim Arif Tümer yanımıza gelince bizim tartıştığımızı düşünerek aramıza girdi. Aralarında itekleme başladı. Bu sırada Hakan Fere, belinden silahını çıkarıp kardeşim Arif Tümer'in kafasına ateş etti. Kardeşimin yere düştüğünü görünce silahını bana çevirdi.

Ateş etmeye çalıştı ancak patlamadı. Doldur boşalt yaparak yeniden tetiği bastı yine patlamadı. Silahın kabzası ile kafama vurdu. Ben de kendimi ve kardeşimi korumak için belimden tabancamı çıkarıp Hakan Fere'ye ateş ettim. Hakan'ı öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Kendisi ile de bir husumetim yoktur. Nefsi müdafaa şartları altında suçu işledim. Tahliyemi istiyorum."