Kardeşlerim dizisinin 16. son bölümünde; Tolga'nın Asiye'ye yaptığı sinsi planın bedeli ağır olacaktır. Kadir, kardeşine yapılan iftiranın peşini bırakmaz. Tolga'yla iş birliği içinde olan Harika hiç beklemediği şekilde zor bir durumda kalır. Kardeşlerim 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kardeşlerim 16. son bölüm...

KARDEŞLER 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

— atv (@atvcomtr) June 5, 2021

KARDEŞLER 16. SON BÖLÜM

Akif'in yaptığı planlar sonucunda Suzan beklenmedik bir sonla karşı karşıya kalır. Akif'in keyfi yerinde, istediği gibi planlarını uygulamışken, Doruk'a ansızın gelen bir mail tüm dengeleri değiştirecektir.