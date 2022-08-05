KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Ömer’in yaptığı hamleyle iyice sinirlenen Şengül, Eren kardeşleri zor durumda bırakmak için farklı yollar izler. Asiye ve Doruk, Ataman Koleji’nde yapılacak olan yıl sonu eğlencesini organize etmek için kolları sıvarken, Aybike’nin Asiyelere olan siniri gün geçtikçe daha da çoğalır. Nebahat ve Ayla, Akif’in kasasında sakladığı evrakları almanın yolunu ararken; okuldaki partide yaşanan kavga, herkesi dehşete düşürür.