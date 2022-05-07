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Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı'nın yaşı herkesi şaşırttı!

Su Burcu Yazgı Ceylan ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinde Onur Seyit Yaran, Melis Minkari ve Yiğit Koçak gibi isimlerle başrolü paylaşıyor. Kardeşlerim dizisindeki Asiye karakteri ile büyük beğeni toplayan Su Burcu Yazgı adını geniş kitlelere duyurmayı başardı. Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı'nın hayatı merak konusu olurken genç oyuncunun yaşını duyanlar şaşkına döndü.

  • 01
    Kardeşlerim dizisinin Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun'un yaşı herkesi şaşırttı.

    Su Burcu Yazgı Ceylan ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinde Onur Seyit Yaran, Melis Minkari ve Yiğit Koçak gibi isimlerle başrolü paylaşıyor.
  • 02
    Kardeşlerim dizisinin Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun'un yaşı herkesi şaşırttı.

    Kardeşlerim dizisindeki Asiye karakteri ile büyük beğeni toplayan Su Burcu Yazgı adını geniş kitlelere duyurmayı başardı.
  • 03
    Kardeşlerim dizisinin Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun'un yaşı herkesi şaşırttı.

    Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı'nın hayatı merak konusu olurken genç oyuncunun yaşını duyanlar şaşkına döndü. 
  • 04
    Kardeşlerim dizisinin Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun'un yaşı herkesi şaşırttı.

    SU BURCU YAZGI COŞKUN KAÇ YAŞINDA?

    ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinde Asiye rolüne hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun  18 yaşında.
  • 05
    Kardeşlerim dizisinin Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun'un yaşı herkesi şaşırttı.

    KARDEŞLERİM'İN ASİYESİ SU BURCU YAZGI COŞKUN KİMDİR?

    Su Burcu Yazgı Coşkun, 15 Nisan 2004 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Setlere 2012 yılında adım atan Su Burcu Yazgı Coşkun, uzun bir süre çocuk rollerinde oynadı.
  • 06
    Kardeşlerim dizisinin Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun'un yaşı herkesi şaşırttı.

    Şimdiye kadar pek çok film ve dizide rol alan Su Burcu Coşkun, Kırmızı Oda ve Kardeşlerim dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
  • 07
    Kardeşlerim dizisinin Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun'un yaşı herkesi şaşırttı.

    İşte, Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı'nın Instagram paylaşımları...
  • 08
    Kardeşlerim dizisinin Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun'un yaşı herkesi şaşırttı.
  • 09
    Kardeşlerim dizisinin Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun'un yaşı herkesi şaşırttı.
  • 10
    Kardeşlerim dizisinin Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun'un yaşı herkesi şaşırttı.
  • 11
    Kardeşlerim dizisinin Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun'un yaşı herkesi şaşırttı.
  • 12
    Kardeşlerim dizisinin Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun'un yaşı herkesi şaşırttı.
  • 13
    Kardeşlerim dizisinin Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun'un yaşı herkesi şaşırttı.
  • 14
    Kardeşlerim dizisinin Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun'un yaşı herkesi şaşırttı.
  • 15
    Kardeşlerim dizisinin Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun'un yaşı herkesi şaşırttı.
  • 16
    Kardeşlerim dizisinin Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun'un yaşı herkesi şaşırttı.
  • 17
    Kardeşlerim dizisinin Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun'un yaşı herkesi şaşırttı.
  • 18
    Kardeşlerim dizisinin Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun'un yaşı herkesi şaşırttı.
  • 19
    Kardeşlerim dizisinin Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun'un yaşı herkesi şaşırttı.
  • 20
    Kardeşlerim dizisinin Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun'un yaşı herkesi şaşırttı.
  • 21
    Kardeşlerim dizisinin Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun'un yaşı herkesi şaşırttı.
  • 22
    Kardeşlerim dizisinin Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun'un yaşı herkesi şaşırttı.
  • 23
    Kardeşlerim dizisinin Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun'un yaşı herkesi şaşırttı.
  • 24
    Kardeşlerim dizisinin Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun'un yaşı herkesi şaşırttı.
  • 25
    Kardeşlerim dizisinin Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun'un yaşı herkesi şaşırttı.
  • 26
    Kardeşlerim dizisinin Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun'un yaşı herkesi şaşırttı.
  • 27
    Kardeşlerim dizisinin Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun'un yaşı herkesi şaşırttı.
  • 28
    Kardeşlerim dizisinin Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun'un yaşı herkesi şaşırttı.
  • 29
    Kardeşlerim dizisinin Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun'un yaşı herkesi şaşırttı.
  • 30
    Kardeşlerim dizisinin Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun'un yaşı herkesi şaşırttı.
  • 31
    Kardeşlerim dizisinin Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun'un yaşı herkesi şaşırttı.

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