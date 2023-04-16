SHOW TV ekranlarında yayınlanan Güzel Günler dizisinde ve ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinde boy gösteren genç oyuncu Enes Demirkapı hakkında sosyal medya kullanıcıları araştırma yapıyor. Demirkapı ile ilgili merak edilen, "Kardeşlerim'in Emir'i Enes Demirkapı kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Enes Demirkapı hangi dizilerde oynadı?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.