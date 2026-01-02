Kardeşlerin Tokat usulü kayak macerası

Tokat'ta inşaat işiyle uğraşan Ekrem ve Birkan Sönmez kardeşler, çocukluk yıllarında babalarının kendileri için yaptığı ağaç kızaktan esinlenerek sıra dışı bir kayak takımı yaptı.

Sandalye bacaklarını kullanarak kendi imkânlarıyla hazırladıkları "Tokat usulü" kayak takımlarıyla kar üzerinde kayan kardeşler, ortaya renkli görüntüler çıkardı.

Kar yağışını fırsata çeviren Sönmez kardeşler, yaptıkları ilginç kayak takımlarını ayakkabılarına sabitleyerek kaydı. Kimi zaman birbirlerine destek olarak kayan kardeşler, çocukluk hatıralarını yeniden yaşadı.

Küçük imkânlarla büyük bir eğlence yaşadıklarını belirten Ekrem Sönmez; "1990 yıllarında babalarımız bize ağaçtan kızak yapardı. Ormandan eğimli ağaçları seçerdiler, önleri kalkık fındık çubuğundan kayak takımı yaparlardı. Bizlerde bunlarla yüksek yerlerden kayardık. Şu zamanda ormandan ağaç bulmak zordu. Mesleğimiz de inşaat olunca demir sisteminden ne kadar olabilir diye düşündük. Bunu günümüze uyarladık. Sandalyenin eğimli kısmını tutum yeri yaptık ve metale vidaladık" dedi.