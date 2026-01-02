Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Kardeşlerin Tokat usulü kayak macerası

        Kardeşlerin Tokat usulü kayak macerası

        Tokat'ta inşaat işiyle uğraşan iki kardeş, çocukluklarında babalarının yaptığı ağaç kızaktan esinlenerek sandalye bacaklarından 'Tokat usulü' kayak takımı yaparak kaydılar

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 11:04 Güncelleme: 02.01.2026 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kardeşlerin Tokat usulü kayak macerası
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat'ta inşaat işiyle uğraşan Ekrem ve Birkan Sönmez kardeşler, çocukluk yıllarında babalarının kendileri için yaptığı ağaç kızaktan esinlenerek sıra dışı bir kayak takımı yaptı.

        Sandalye bacaklarını kullanarak kendi imkânlarıyla hazırladıkları "Tokat usulü" kayak takımlarıyla kar üzerinde kayan kardeşler, ortaya renkli görüntüler çıkardı.

        Kar yağışını fırsata çeviren Sönmez kardeşler, yaptıkları ilginç kayak takımlarını ayakkabılarına sabitleyerek kaydı. Kimi zaman birbirlerine destek olarak kayan kardeşler, çocukluk hatıralarını yeniden yaşadı.

        Küçük imkânlarla büyük bir eğlence yaşadıklarını belirten Ekrem Sönmez; "1990 yıllarında babalarımız bize ağaçtan kızak yapardı. Ormandan eğimli ağaçları seçerdiler, önleri kalkık fındık çubuğundan kayak takımı yaparlardı. Bizlerde bunlarla yüksek yerlerden kayardık. Şu zamanda ormandan ağaç bulmak zordu. Mesleğimiz de inşaat olunca demir sisteminden ne kadar olabilir diye düşündük. Bunu günümüze uyarladık. Sandalyenin eğimli kısmını tutum yeri yaptık ve metale vidaladık" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bolu Dağı'nda İstanbul istikametine ağır tonajlı araç geçişine kapatıldı

        Bolu'da etkisini artıran yoğun kar yağışı nedeniyle D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti, ağır tonajlı araçların trafiğine kapatıldı. Tır ve kamyonlar, polis ekipleri tarafından Elmalık Kavşağı'ndan TEM Otoyolu'na yönlendiriliyor. (İHA)

        #Tokat usulü kayak
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        19 yaşındaki genç kız, bıçaklı kavgada öldü!
        19 yaşındaki genç kız, bıçaklı kavgada öldü!
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        Açlıktan ölen bebekte flaş gelişme! Aile boyu katil!
        Açlıktan ölen bebekte flaş gelişme! Aile boyu katil!
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        Otomobil uçuruma düşerken kapıyı açtı!
        Otomobil uçuruma düşerken kapıyı açtı!
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Mamdani dönemi resmen başladı
        Mamdani dönemi resmen başladı
        Kadınlar tepki gösterdi
        Kadınlar tepki gösterdi
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        Sevgili için ek gözaltı... Bugün 6. gün!
        Sevgili için ek gözaltı... Bugün 6. gün!
        Atık tankerinden çıktılar! Tam 32 tane
        Atık tankerinden çıktılar! Tam 32 tane
        İşçi 2026’da ne kadar vergi verecek?
        İşçi 2026’da ne kadar vergi verecek?
        İki bölge için kritik uyarı! Çığ riskine dikkat!
        İki bölge için kritik uyarı! Çığ riskine dikkat!
        Kış ayları neden kilo aldırıyor?
        Kış ayları neden kilo aldırıyor?
        Rusya - Ukrayna barışına engel olabilecek 'zorlu' sorunlar neler?
        Rusya - Ukrayna barışına engel olabilecek 'zorlu' sorunlar neler?
        Peş peşe gelmeye başladı! İşte kar tatili olan kentler!
        Peş peşe gelmeye başladı! İşte kar tatili olan kentler!