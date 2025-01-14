Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kardeşlerini rehin alıp ateş açtı | Son dakika haberleri

        Kardeşlerini rehin alıp ateş açtı

        Bursa'da iki kardeşini rehin alan kişi komşuların ihbarı sonucunda yakalanarak tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 18:55 Güncelleme: 14.01.2025 - 18:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kardeşlerini rehin alıp ateş açtı
        ABONE OL

        Bursa’nın İnegöl ilçesinde kardeşlerini av tüfeğiyle rehin alıp, havaya ateş açan Cengiz B. (41), jandarma ekiplerince etkisiz hale getirildi. 3 promil alkollü olduğu belirlenen Cengiz B., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Olay, saat 03.00 sıralarında Yeniceköy Mahallesi’nde bulunan 2 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, eşi ve çocuklarıyla binanın alt katındaki dairede oturan Cengiz B., alkol aldıktan sonra kardeşlerinin yaşadığı üst kattaki daireye çıktı.

        KAVGA AİLEVİ MESELEDEN ÇIKTI

        Ailevi bir meseleden dolayı kardeşleriyle tartışmaya başlayan Cengiz B., evdeki av tüfeğiyle kardeşleri M.B. (43) ve T.B.’yi (33) rehin aldı. Evde havaya ateş açan şüpheli, daha sonra balkona çıktı. Burada da havaya ateş açan Cengiz B., komşuların ihbarıyla olay yerine sevk edilen jandarma ekiplerince etkisiz hale getirilip, gözaltına alındı.

        Öte yandan, yapılan kontrolde Cengiz B.’nin 3 promil alkollü olduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cengiz B., tutuklandı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'un karsız kışları! Neden yağmıyor?
        İstanbul'un karsız kışları! Neden yağmıyor?
        Kadın müşterileri bayıltıp taciz eden taksicinin ifadesi ortaya çıktı!
        Kadın müşterileri bayıltıp taciz eden taksicinin ifadesi ortaya çıktı!
        14 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        14 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Meta'dan şoke eden LGBTQ+ kararı!
        Meta'dan şoke eden LGBTQ+ kararı!
        Kapıda vizenin bilançosu ortaya çıktı
        Kapıda vizenin bilançosu ortaya çıktı
        Gazze'de ateşkes yakın mı?
        Gazze'de ateşkes yakın mı?
        4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe atmış! Anne değil katil!
        4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe atmış! Anne değil katil!
        Yasin Özcan Aston Villa'da!
        Yasin Özcan Aston Villa'da!
        Usta sanatçıya veda
        Usta sanatçıya veda
        G.Saray'a Elye Wahi iddiası!
        G.Saray'a Elye Wahi iddiası!
        Los Angeles yangınının sembolü
        Los Angeles yangınının sembolü
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz: Yüksel "Salim yaptı" dedi!
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz: Yüksel "Salim yaptı" dedi!
        Tünelden rekor zamla geçecekler
        Tünelden rekor zamla geçecekler
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        Ağladıktan 90 dakika sonra gelen mucize
        Ağladıktan 90 dakika sonra gelen mucize
        Filenin 'şalvarlı sultanları'
        Filenin 'şalvarlı sultanları'
        Beşiktaş önce satacak, sonra alacak
        Beşiktaş önce satacak, sonra alacak
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!