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Haberler Gündem 3. Sayfa Kargocu dehşeti! Müşteri bıçaklandı
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İstanbul'da kargocu dehşeti! Ödeme anlaşmazlığında müşteri bıçaklandı

İstanbul Esenyurt'ta Kazım Ünal, evine gelen kargocu ile 'karşı ödemeli' olduğu gerekçesiyle ödeme konusunda anlaşamadığı kargocu ile tartıştı. Apartmandan ayrılan kargocu, daha sonra yanına aldığı arkadaşlarıyla apartmana gelerek dehşet saçtı. Kargo çalışanı ve arkadaşları Kazım Ünal'a saldırdı. Kaçarak bir markete sığınan Ünal, sopalarla dövüldükten sonra bıçaklandı. O anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı

Kargocu dehşeti! Müşteri bıçaklandı
Kargocu dehşeti! Müşteri bıçaklandı
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DHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, 3 kargo çalışanı iddiaya göre ödeme konusunda anlaşamadıkları Kazım Ünal adlı müşteriyi bıçakladı. Ünal'ın ağır yaralandığı dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün 15.30 sıralarında Çınar Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Kazım Ünal isimli kişi, evine gelen kargocuya getirdiği ürünün kargo ücretini 'karşı ödemeli' olduğu gerekçesiyle vermeyeceğini söyledi.

ARKADAŞLARINI ALIP YENİDEN GELDİ

Kargo çalışanı ile Kazım Ünal arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra apartmandan ayrılan kargo çalışanı, arkadaşlarını da alarak tartıştığı Kazım Ünal'ın yanına geri geldi. Kargo çalışanı ve arkadaşları Kazım Ünal'a saldırdı.

MÜŞTERİ KAÇTIĞI MARKETTE BIÇAKLANDI

Kaçarak bir markete sığınan Ünal, sopalarla dövüldükten sonra bıçaklandı. Ağır yaralanan Ünal, hastanede tedavi altına alınırken, polis ekipleri olayla ilgili M.A., S.A. ve H.G isimli üç saldırganı gözaltına aldı.

Kavga anı ise, marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, markete sığınan Ünal'ın, birkaç kişi tarafından sopalarla dövüldüğü ardından da bıçaklandığı görülüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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