Karı koca evlerinde ölü bulundu
Sivas'ın Divriği ilçesinde yaşayan karı koca evlerinde ölü bulundu
AA'nın haberine göre, Eğrisu köyünde yaşayan Y.B. (70) ve Ç.B'den (58) haber alamayan akrabaları F.B. çifti evde hareketsiz halde buldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Y.B. ve Ç.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
CENAZELERİ OTOPSİYE GÖNDERİLDİ
Çiftin cenazeleri, otopsi için Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Y.B. ve Ç.B'nin ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonrasında belirleneceği öğrenildi.
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