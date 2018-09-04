Kar maskeli şahıs ya da şahıslar, karı-kocayı pompalı tüfekle öldürüp, kızlarını yaraladı. DHA'nın haberine göre olay, saat 22.00 sıralarında Konya'nın merkez Karatay ilçesinde bulunan tek katlı müstakil bir evde meydana geldi.

İddiaya göre kar maskesi takan kişi ya da kişiler Metin Büyükşen'e ait evin kapısını çaldı. Kapıyı açan Büşra Büyükşen'e, saldırganlar ellerindeki pompalı tüfeğin dipçiğiyle vurarak yaraladı. Evin içerisine giren saldırganlar, pompalı tüfekle ateş ederek Necla ve Metin Büyükşen, çiftini öldürdü. Saldırganlar olay yerinden kaçarken aldığı darbeyle yaralanan genç kız ise olaydan sonra komşularına sığındı. Büşra Büyükşen, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı, cinayet mahalinde incelemelerde bulundu. Maktul çiftin cesetleri incelemenin ardından otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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