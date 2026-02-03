Habertürk
        Karim Benzema, Al Hilal'de!

        Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Hilal, Karim Benzema'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2026 - 00:07 Güncelleme: 03.02.2026 - 00:07
        
        Al Hilal, Fransız yıldız golcü Karim Benzema'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

        Karim Benzema, Al Hilal ile 2027 yılına kadar sürecek sözleşme imzaladı.

        Al Ittihad forması altında bu sezon 21 maçta süre bulan Karim Benzema, 16 kez ağları havalandırdı.

        NE OLMUŞTU?

        Al Ittihad, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Fransız yıldıza yeni sözleşmede maaş önermedi ve sadece imaj haklarının yüzde yüz ödenmesini teklif etti. Bu teklifi saygısızlık olarak nitelendiren Karim Benzema, maça çıkmak istemedi ve Al Ittihad'den ayrılma kararı aldı.

        RONALDO ENGEL OLAMADI!

        Suudi Arabistan Pro Lig'de, takımı Al Nassr ile henüz şampiyonluk kazanamayan Cristiano Ronaldo, bu sezon zirvedeki Al Hilal'in 3 puan gerisinde... Cristiano Ronaldo, zirvedeki Al Hilal'in kadrosunu Al Ittihad'ın golcüsü Karim Benzema ile güçlendirme planının ortaya çıkması sonrası 'oynamayacağım' diyerek rest çekti ve maça çıkmadı.

        Ronaldo'nun bu kararı sonrası Benzema'nın Al Ittihad'dan Al Hilal'e transferinin bekletildi ancak daha sonra Suudi Arabistan Pro Lig Yönetimi, Benzema'nın transferine onay verdi.

