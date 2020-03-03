Karın ağrısı nedir?

Ani bir şekilde başlayan hayatımızı olumsuz yönde etkileyen karnın değişik bölgelerinde oluşan ağrılar, o bölgeye has organların hastalıklarının belirtisi olabiliyor. Peki bu karında oluşan ağrıların sebepleri nelerdir? Tedavi yöntemleri nedir? İşte merak edilen tüm detaylar...
KARIN AĞRISI NEDİR?
Toplumda sıkça görülen birden bire başlayan karın ağrısı,akut karın ağrısı olarak tanımlanır. Bağırsak sebepli olan karın ağrısında iltihabi bir olay ise kendini iştahsızlık, bulantı ve kusma gibi belirtilerle gösterir. Ani başlayan karın ağrısı her yaşta insanda görülebilir. Eğer karın ağrınız 1 hafta içinde geçmediyse mutlaka bir hekime gözükünüz.
KARIN AĞRISI SEBEPLERİ
Stres İshal, kabızlık, gaz
Besin alerjileri, gıda zehirlenmesi, laktoz intoleransı
Mide gribi (gastroenterit)
Hazımsızlık, asit reflü, gastrit, ülser
Divertikülit, pankreatit, apandisit, fıtık
Abdominal aort anevrizması
Bağırsak tıkanması
Kanserler
Safra kesesi iltihabı (kolesistit),safra taşı
Crohn hastalığı, ülseratif kolit
kadınlarda adet sancıları
Böbrek taşı
akciğer ve Karaciğer iltihabı
Gastroözofageal reflü (özofajit)
Karın kası hasarı
Dalak büyümesi
kalp krizleri
kadın ve erkek üreme organlarının hastalıkları
kan hastalıkları
Morfin gibi maddelerin zehirlenmeleri
şeker hastalığı
böbrek üstü bezi hastalıkları
KARIN AĞRISI TEDAVİ YÖNTEMLERİ
Gazlı içecek tüketilmemesi
Yemek sonrası oluşan ağrılarda,buzlu su için,tost yenmesi,elma suyu içilmesi ve muz yenmesi önerilir
Sıcak su torbası hazırlanıp karnın üzerine koyulabilir
Karnınıza masaj yapın
Karın ağrısı adet sancısına bağlıysa ağrı kesici kullanmakta bir mahsur yoktur.
Eğer bunları yaptığınız halde karın ağrınız devam ediyorsa mutlaka bir hekime gözükünüz.
KARIN AĞRISINA İYİ GELEN BİTKİ ÇAYLARI
Zencefil
Papatya çayı
Yulaf ezmesi
Kekik
Nane
Rezene tohumları
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