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        Haberler Gündem 3. Sayfa Karısı ve üvey oğlunu öldürmüştü! Cezaevinde kendisini asarak hayatına son verdi! - En son haberler

        Karısı ve üvey oğlunu öldürmüştü! Cezaevinden haber var!

        Türkiye'yi sarsan 6 Şubat depreminin ardından Kahramanmaraş'tan gelip yerleştiği Denizli'de, eşi 26 yaşındaki Büşra Akpınar ile üvey oğlu 4 yaşındaki Macit Gül'ü bıçaklayıp öldüren 24 yaşındaki Ümit Mutlu Akpınar tutuklu bulunduğu cezaevinde kendisini asarak hayatına son verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 11:20
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        Karısı ve üvey oğlunu öldürmüştü! Cezaevinden haber var!
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        Denizli'de olay, önceki gün saat 13.00 sıralarında, Tavas ilçesi Yaka Mahallesi'ndeki evin 2'nci katında meydana geldi.

        KARI KOCA ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

        DHA'da yer alan habere göre 6 Şubat merkezli depremlerin ardından Kahramanmaraş'tan gelip Denizli'nin Tavas ilçesine yerleşen ve burada inşaat işleri yapan Ümit Mutlu Akpınar (24) ile eşi Büşra Akpınar (26) arasında, tartışma çıktı.

        ANNE İLE OĞLUNU BIÇAKLAYIP ÖLDÜRDÜ

        Ümit Mutlu Akpınar, mutfaktan aldığı bıçakla eşini defalarca bıçakladı. Akpınar, annesinin çığlıklarını duyup balkona koşan, eşinin önceki evliliğinden olan oğlu Macit Gül'e de bıçakla saldırdı. Anne ile oğlu hayatlarını kaybetti. Anne oğulun cenazeleri, yapılan otopsinin ardından memleketi Kahramanmaraş'a gönderilip, toprağa verildi.

        TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Suç aleti bıçakla gözaltına alınan şüpheli Ümit Mutlu Akpınar ise emniyetteki işlemlerinin ardından dün sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutukladı.

        CİNNET YAŞADIĞINI SÖYLEDİ

        Akpınar, polisteki ilk ifadesinde; eşiyle tartıştıktan sonra cinnet getirdiğini, mutfaktan aldığı bıçağı hedef gözetmeksizin salladığını söyledi.

        ÜVEY ÇOCUĞUNUN VELAYETİNİ İSTEMİYORDU

        Büşra Akpınar'ın ilk evliliğinden olan oğlu Halil Gül'ün velayetini eski kocasından almak için dava açtığı, ancak geçen yıl 26 Ocak'ta ikinci evliliğini yaptığı eşi Ümit Mutlu Akpınar'ın istemediği, bu nedenle tartışmanın çıktığı öğrenildi.

        HÜCRESİNDE HAYATINA SON VERDİ

        Eşi ve üvey oğlunu öldüren Ümit Mutlu Akpınar, koyulduğu Kocabaş D Tipi Cezaevi'ndeki hücresinde bu sabah gardiyanlar tarafından ölü bulundu. Akpınar'ın kendini asarak intihar ettiği belirlendi. Savcılık, Akpınar'ın intiharıyla ilgili soruşturma başlattı.

        #Denizli
        #Son dakika haberler
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