Karışık komposto tarifi

Her mevsim tüketebileceğimiz komposto sağlıklı yiyeceklerden sayılmaktadır. Evde bulunan malzemelerle yapılabildiği gibi şimdi vereceğimiz tarifle de çok lezzetli sonuçlar elde edebilirsiniz. Taneli olması bakımından yiyecek suyu olması bakımdan içecek olarak değerlendirilen karışık komposto akşam yemeklerinizde iç serinletmeye geliyor.

Karışık Komposto için Malzemeler:

2 tane armut

10 su bardağı su

1,5 su bardağı şeker

1 tane çubuk tarçın

1 tane limon

1 kâse vişne

2 tane şeftali

1 kâse çekirdeksiz üzüm

2 tane kırmızı erik

Karışık Komposto Nasıl Yapılır?