Aileyi 2 milyon TL dolandırdı, savunması herkesi şaşırttı

Antalya'da çok sayıda kişiyi kendilerine 'ölüm büyüsü' yapıldığına ikna edip, 'cin çıkarma' seansları düzenleyerek haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla tutuklanan Tali Yüksel Yeşilot ve eşi Öznur Yeşilot, hakim karşısına çıktı. 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 'dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık' ve 'cinsel saldırı'dan 24 yılla yargılanan Tali Yüksel Yeşilot ile 'dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık' suçundan 7 yıl hapsi istenen Öznur Yeşilot ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.
'BÜYÜ YAPTIM' YERİNE 'BAKIM YAPTIM' DEDİ
Mahkeme Başkanı, Tali Yüksel Yeşilot'a, büyülü, cinli ve hastalıklı kişileri iyileştirdiği, manevi gücü ile birçok hastayı seanslar ve uygulamalar yaparak iyi ettiği, bazı kadınlara uyuşturucu vererek cinsel istismar suçunu işlediği ve onlardan cinlere okutmak bahanesiyle 'rızık' adı altında para aldığı yönündeki iddiaları sordu. Yeşilot, 'Büyü yaptım' yerine 'Bakım yaptım' deyince mahkeme başkanı "Bu nasıl bakım? Sen müştekilere cinlerinin olduğunu söylemişsin" dedi. Yeşilot ise "Cinim olsa buraya getirir herkesi etkilerdim" karşılığını verdi.
Tali Yüksel Yeşilot, 'ölüm büyüsü' olduğu iddiasıyla ve 'cin çıkarma' bahanesiyle İ.O. ve ailesinden, 2 yılda toplam 2 milyon TL aldığı yönündeki iddiaları yalanladı. İki yılda kendisine sadece suyla yaptığı 'bakım' nedeniyle belirli aralıklarla zorla para verildiğini, bazen de kendisinin borç aldığını öne süren Tali Yüksel Yeşilot, bu rakamın da toplamda 400 bin TL olduğunu söyledi. Yeşilot, paranın 200 bin TL'sini de iade ettiğini ileri sürdü.
Mahkeme başkanının, İ.O.'nun kızı E.O.'ya, içinde cinler olduğu iddiasıyla cinsel istismarda bulunduğu yönündeki şikayeti sorması üzerine Yeşilot, "Londra'dan gelen E.O.'ya 30-40 kez bakım yaptım. Sonrasında aramızda duygusal yakınlaşma oldu. Birbirimize aşık olduk. Adam severse tam sevmeli" dedi. Bu sözler üzerine mahkeme başkanının "Arkanda karın oturuyor" dediği Yeşilot eşine dönerek, "Karımdan özür diliyorum" dedi. Başkan da sanığın eşine, "Bakın eşiniz size serenat yapıyor" dedi.
Sanık Tali Yüksel Yeşilot, E.O.'nun kendisine cinsel içerikli fotoğraflar attığını, bunları da 12 yaşındaki kızı F.Y.'nin gördüğünü, bu nedenle de eşiyle kavga ettiklerini belirtti. Duruşmada dinlenen sanıkların kızı F.Y. ise babasını doğrulayarak, "Benim telefonum olmadığı için babamın telefonu ile oyun oynadığım sırada E. abladan resimli mesaj geldi. Ben de anneme gösterdim" dedi.
Öznur Yeşilot da eşinin ve kızının söylediklerini onaylayarak, "Eşim emlak işi yaptığı için E.O. ile ticari ilişkileri vardı. Fotoğrafları gördükten sonra eşime artık E.O. ile görüşmemesini istedim. Zaten o günden sonra da görüştüklerini görmedim" dedi. Mahkeme başkanının, "Eşinizi hiç kıskanmadınız mı" diye sorması üzerine Öznur Yeşilot, "Genelde telefonla konuşurlardı. Tabii ki o zamanlar da kıskanıyordum" dedi. Mahkeme başkanının "Eşiniz diyor ki 'Adam severse tam sevmeli' ne diyorsunuz" demesi üzerine Öznur Yeşilot, sadece başını salladı.
Müşteki E.O. ise sanık Tali Yüksel Yeşilot'un telefonuna müstehcen fotoğraf atmadığını söyledi. Mahkeme sanıkların tutukluluklarının devamına karar vererek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
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