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        Haberler Dünya Karısını öldürdü, cinayetten suçsuz bulundu

        Karısını öldürdü, cinayetten suçsuz bulundu

        Güney Kıbrıs'ta kanser hastası karısını öldüren 76 yaşındaki İngiliz David Hunter, cinayetten suçsuz bulundu.

        Habertürk
        Giriş: 21.07.2023 - 13:42
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        Karısını öldürdü, cinayetten suçsuz bulundu
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        Güney Kıbrıs'ta yaşayan İngiliz vatandaşı David Hunter, Aralık 2021'de Baf yakınlarındaki evinde karısını boğarak öldürdü.

        Eski bir maden işçisi olan 76 yaşındaki David Hunter sorguda karısının kan kanseri olduğunu, öldürmesi için kendisine 'yalvardığını' bu nedenle karısını öldürdüğünü kabul etti ancak cinayeti reddetti. Hunter ifadesinde "Bana yalvarmasaydı, hayatına son vermesine asla yardım etmezdim. 57 yıl onunla yaşadım. O sadece benim karım değildi. O benim en iyi arkadaşımdı" diye konuştu.

        Hunter'ın davasında bugün son duruşma gerçekleşirken çiftin kızı Lesley Cawthorne, geçen 19 ayın babası üzerinde çok büyük etkisi olduğunu söyledi ve ailesinin uzun yargılama nedeniyle 'yıprandığını' belirtti.

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        Hunter bugünlü duruşmada 'önceden tasarlamaksızın cana kıyma'dan suçlu bulunsa da cinayetten suçsuz bulundu.

        Mahkeme, Hunter'ın aklı başında ve neler olduğunun farkında olduğunu, bunun da karısını öldürdükten sonra ilaç alması ve erkek kardeşini aramasının gösterdiğini belirtti.

        Avukat Michael Polak, "Bugün verilen karardan memnunuz ve mahkemeyi David'e ertelenmiş hapis cezası vermesi için ikna etmeye çalışacağız" dedi.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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