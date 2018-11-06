Fotomaç'ın haberine göre; Liverpool'dan transfer edilen Loris Karius'ta umduğunu bulamayan siyah-beyazlılar, Tolga Zengin ve Utku'ya alternatif olarak üç isimle temasa geçmek için gün sayıyor.
Siyah-beyazlılarda Alman file bekçisi Karius'un bekleneni verememesi üzerine harekete geçen yönetim, devre arasında yeni bir kaleciyi renklerine katmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Teknik direktör Güneş'in yabancı bir kaleci yerine, Başakşehir'de forma giyen (Bu sezon 1 maçta bile şans bulamadı) Volkan Babacan ile yola devam etme konusunda istekli olduğu iddia edildi.
Tecrübeli file bekçisi F.Bahçe (20), Kayseri(4), Manisa (73) ve Başakşehir (152) formalarını giydi. Bugüne kadar 249 maça çıkan 30 yaşındaki Volkan, kalesinde 250 gol gördü.
Volkan Babacan'ın Başakşehir ile olan sözleşmesi 2021 yılına kadar devam ediyor. Güneş'in ısrarını sürdürmesi durumunda siyah-beyazlı yönetimin, önümüzdeki günlerde Başakşehir'le masaya oturabileceği öğrenildi.
Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan, fakat İngiltere'de Bettinelli'nin arkasına düşen Fabricio Ramires, eski takımına geri dönmek istiyor.
Siyah-beyazlı yönetim, önümüzdeki günlerde yapacağı görüşme sonrası Liverpool kulübünü Karius- Origi takasında ikna etmeyi başarırsa, Volkan Babacan için de Başakşehir'i ikna edemezse rotasını bir diğer İngiliz kulübü olan Fulham'a çevirecek.
Sezon başında Fabricio'yu Fulham'a gönderen Beşiktaş, Karius'un Liverpool'a dönmesi durumunda kalesini yeniden Fabri'ye teslim etmeyi hedefliyor.
Fulham'da son dönemde yedek kalan ve Beşiktaş'a geri dönmeye sıcak bakan Fabri için siyah-beyazlı yöneticilerin önümüzdeki günlerde İngiltere'ye gidecek. Heyetin Fulham'lı yetkililerle ön görüşme yapması ve ilk teklifini sunması bekleniyor.
Belçika Ligi'nde Antwerp formasıyla başarılı performans sergileyen ve yeniden Milli Takım'a kadar yükselen Sinan Bolat için kaleci antrenörü Vedran Runje'den transfer itirafı geldi.
Bir dönem Beşiktaş'ın da kalesini koruyan ve şu anda Antwerp kulübünde kaleci antrenörlüğü yapan Runje, Sinan Bolat'ın hayalinin yeniden İstanbul'un 3 büyük takımında oynamak olduğunu söyledi.
Antwerp'te sergilediği başarılı performansla dikkat çeken Sinan Bolat'ın antrenörlüğünü yapan Runje, Belçika basınına yaptığı açıklamada, "Sinan, İstanbul'un 3 büyük takımında forma giymek istiyor. Teklif gelirse ayrılmaya sıcak bakıyor" dedi.
Runje ayrıca Beşiktaş'ta forma giydiği dönemle ilgili, "Beşiktaş gibi bir kulübün formasını giymiş olduğum için onur duyuyorum" şeklinde konuştu.
"BEŞİKTAŞ KARIUS'A UZUN SÜRE SABIR GÖSTERMEYECEK"
İngiliz Daily Mail gazetesinde, Karius’un yediği hatalı goller bir kez daha gündeme getirildi.
Liverpool taraftarının Beşiktaş'taki oyunuyla Karius’un geri dönmesini istemediği belirtilen haberde, “Kiev’de Bale ve Benzema’dan yediği gollerden sonra Liverpool onu elden çıkartmak istiyordu. Beşiktaş’a 2 yıllığına kiralandı ancak görüntü Türk kulübünün ona uzun süre sabır göstermeyeceği şeklinde. Kiev sendromundan kurtulamazsa, Liverpool’a geri dönse bile satılacak” denildi.
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