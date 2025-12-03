Kariyerime İlk Adım programı gençlerle buluşuyor

Garanti BBVA, gençlerin kariyerlerindeki ilk deneyimlerine güçlü hazırlanmaları amacıyla tasarladığı “Kariyerime İlk Adım” Programını hayata geçirdi. Türkiye’nin dört bir yanından 1.000 gencin kabul edildiği program, gençlerin iş dünyasında fark yaratmalarını sağlayacak becerileri geliştirmelerine odaklanıyor.

Program kapsamında katılımcılar; etkili iletişim, yeni nesil satış teknikleri, yapay zekâ farkındalığı, mülakat teknikleri gibi 11 farklı başlıkta eğitim alacak. Katılımcıların profilleri, programı başarıyla tamamladıktan sonra sahip olacakları sertifika ile birlikte, Kariyer.net iş birliğiyle 6 ay boyunca 100 işveren ile öncelikli olarak paylaşılacak.

Kariyerime İlk Adım Programına başvurular 16 Ekim – 18 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleşti. Katılımın ücretsiz olduğu programa üniversite son sınıf öğrencileri veya son 6 ay içinde mezun olan gençler başvurdu. Bu süre içerisinde Türkiye’nin 72 ilinden 4,500’ün üzerinde başvuru alındı. Programa başvuru yapan öğrencilerin ise %66’sı kadınlardan oluşuyor.

YETENEKLERİNİ GELİŞTİRECEK ALANLAR AÇIYORUZ

Banka veya büyük kurumların toplum için birşeyler yapması gerektiğini vurgulayan Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten programı "Sadece para kazanmak amaç olamaz" sözleriyle tanıttı. Akten, yaptığı açıklamada Garanti BBVA’nın eğitime bakış açısını ve toplumsal katkı vizyonunu şu ifadelerle aktardı: “Gençlerin geleceğe güçlü bir adım atmasını sağlamak önceliklerimizden bir tanesi. Bu vizyonla hayata geçirdiğimiz ‘Kariyerime İlk Adım’ Programı, gençlerin potansiyellerini en iyi şekilde ortaya koymalarına ve iş hayatına güvenle başlamalarına destek oluyor. Biz Garanti BBVA’da eğitimi, yalnızca bankacılık faaliyetlerimizin bir parçası değil, ülkemizin geleceğine yapılan bütüncül bir yatırım olarak görüyoruz. Kurumumuzu bir ‘okul şirket’ olarak konumlandırıyor, gençlerin yeteneklerini geliştirebilecekleri alanlar açıyor ve onları geleceğin liderleri olarak yetiştiriyoruz. Anadolu’nun dört bir yanındaki gençlere eşit fırsatlar sunmak, onları iş hayatına güçlü bir adım atacak şekilde desteklemek, Kariyerime İlk Adım Programı’nın temel amacı. Programımız, empati, kapsayıcılık ve birlikte başarmak ilkelerimizle şekilleniyor. Dijitalleşme ve yapay zekâ alanındaki yatırımlarımızla öğrenme süreçlerini sürekli destekliyor, herkesin kendi gelişim yolculuğunu tasarlayabileceği fırsatlar sunuyoruz. Çünkü biliyoruz ki, ülkemizin geleceğine yapılan en değerli yatırım, gençlerimizin potansiyeline yapılan yatırımdır."