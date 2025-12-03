Habertürk
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam "Kariyerime İlk Adım Programı" gençlerle buluşuyor - İş-Yaşam Haberleri

        Kariyerime İlk Adım programı gençlerle buluşuyor

        Garanti BBVA, "Kariyerime İlk Adım" programıyla gençlere istihdama geçişte destek sağlıyor. Banka veya büyük kurumların toplum için birşeyler yapması gerektiğini vurgulayan Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten programı "Sadece para kazanmak amaç olamaz" sözleriyle tanıttı. Türkiye genelinde üniversite son sınıf öğrencisi ve son 6 ayda mezun olmuş 1.000 gencin katılımıyla hayata geçen programın hedefi, gençlere iş hayatında ihtiyaç duyacakları yeni nesil becerileri kazandırmak. Programda gençlere finansal okuryazarlık, yapay zekâ, profesyonel imaj yönetimi gibi pek çok alanda eğitim sunulacak. Ayrıca gençler, Kariyer.net'te 100 işverenle buluşma fırsatını da yakalayacak.

        Giriş: 03.12.2025 - 22:00 Güncelleme: 03.12.2025 - 22:00
        Genç istihdamına Garanti destek
        Garanti BBVA, gençlerin kariyerlerindeki ilk deneyimlerine güçlü hazırlanmaları amacıyla tasarladığı “Kariyerime İlk Adım” Programını hayata geçirdi. Türkiye’nin dört bir yanından 1.000 gencin kabul edildiği program, gençlerin iş dünyasında fark yaratmalarını sağlayacak becerileri geliştirmelerine odaklanıyor.

        Program kapsamında katılımcılar; etkili iletişim, yeni nesil satış teknikleri, yapay zekâ farkındalığı, mülakat teknikleri gibi 11 farklı başlıkta eğitim alacak. Katılımcıların profilleri, programı başarıyla tamamladıktan sonra sahip olacakları sertifika ile birlikte, Kariyer.net iş birliğiyle 6 ay boyunca 100 işveren ile öncelikli olarak paylaşılacak.

        Kariyerime İlk Adım Programına başvurular 16 Ekim – 18 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleşti. Katılımın ücretsiz olduğu programa üniversite son sınıf öğrencileri veya son 6 ay içinde mezun olan gençler başvurdu. Bu süre içerisinde Türkiye’nin 72 ilinden 4,500’ün üzerinde başvuru alındı. Programa başvuru yapan öğrencilerin ise %66’sı kadınlardan oluşuyor.

        YETENEKLERİNİ GELİŞTİRECEK ALANLAR AÇIYORUZ

        Banka veya büyük kurumların toplum için birşeyler yapması gerektiğini vurgulayan Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten programı "Sadece para kazanmak amaç olamaz" sözleriyle tanıttı. Akten, yaptığı açıklamada Garanti BBVA’nın eğitime bakış açısını ve toplumsal katkı vizyonunu şu ifadelerle aktardı: “Gençlerin geleceğe güçlü bir adım atmasını sağlamak önceliklerimizden bir tanesi. Bu vizyonla hayata geçirdiğimiz ‘Kariyerime İlk Adım’ Programı, gençlerin potansiyellerini en iyi şekilde ortaya koymalarına ve iş hayatına güvenle başlamalarına destek oluyor. Biz Garanti BBVA’da eğitimi, yalnızca bankacılık faaliyetlerimizin bir parçası değil, ülkemizin geleceğine yapılan bütüncül bir yatırım olarak görüyoruz. Kurumumuzu bir ‘okul şirket’ olarak konumlandırıyor, gençlerin yeteneklerini geliştirebilecekleri alanlar açıyor ve onları geleceğin liderleri olarak yetiştiriyoruz. Anadolu’nun dört bir yanındaki gençlere eşit fırsatlar sunmak, onları iş hayatına güçlü bir adım atacak şekilde desteklemek, Kariyerime İlk Adım Programı’nın temel amacı. Programımız, empati, kapsayıcılık ve birlikte başarmak ilkelerimizle şekilleniyor. Dijitalleşme ve yapay zekâ alanındaki yatırımlarımızla öğrenme süreçlerini sürekli destekliyor, herkesin kendi gelişim yolculuğunu tasarlayabileceği fırsatlar sunuyoruz. Çünkü biliyoruz ki, ülkemizin geleceğine yapılan en değerli yatırım, gençlerimizin potansiyeline yapılan yatırımdır."

        YARININ LİDERLERİ BU GENÇLER ARASINDAN ÇIKACAK

        Garanti BBVA Yetenek ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Ebru Taşcı Firuzbay, “Gençlerimizin en büyük ihtiyacının, istihdama geçiş sürecinde desteklenmek olduğunu gözlemliyoruz. Teknolojinin hızla ilerlediği, iş yapış biçimlerinin sürekli dönüşüm geçirdiği günümüzde üniversite diploması artık tek başına yeterli değil. Bugünün iş dünyasında fark yaratan beceriler; empati kurabilmek, etkili iletişimle insanlara dokunabilmek, problem çözme becerisi gösterebilmek ve sürekli öğrenmeye açık kalabilmek… ‘Kariyerime İlk Adım’ Programını, gençlerin bu becerileri kazanarak potansiyellerini keşfetmeleri ve kariyer yaşamlarında uygulamaya dönüştürebilmeleri için tasarladık. Amacımız, onların sadece ilk işlerine değil, uzun vadeli kariyer yolculuklarına da güçlü bir başlangıç yapmalarına katkı sağlamak. Aynı zamanda bu programı Türkiye’nin dört bir yanından gençlerin katılımına açarak, büyük illerin dışındaki yeteneklerin de nitelikli eğitim ve gelişim fırsatlarına erişebilmelerini sağlamayı amaçladık. Çünkü inanıyoruz ki, geleceğin liderleri, bugünden gelişimine alan açan gençler arasından çıkacak. Garanti BBVA’da da gençlerin özel bir yeri var. Müşterilerimizin yanı sıra bugün Her dört çalışanımızdan biri Z kuşağından. Dolayısıyla gençlerin anlam arayışını, gelişim isteğini, esneklik ve fırsat eşitliği beklentilerini çok iyi görüyor, deneyimleyebiliyoruz. Her adımda büyüyen, öğrenen ve kendi yolunu çizen bir kuşağın yanında olmaktan büyük bir gurur ve heyecan duyuyoruz” dedi.

        #gençlik
        #banka
        #garanti bankası
        #Kariyerime İlk Adım Programı
