Chanel'in kreatif direktörü Alman modacı Karl Lagerfeld, 85 yaşında Paris'te yaşamını yitirdi. Lagerfeld'in boşalan koltuğuna ise 30 yılı aşkın süredir ortak çalışma arkadaşı ve Chanel'in Moda Kreasyon Stüdyosu Direktörü olan Virginie Viard getirildi. Chanel bu kararı, "Böylece Gabrielle Chanel ve Karl Lagerfeld'in mirası yaşayabilir" açıklamasıyla duyurdu.

VIRGINIE VIARD KİMDİR?

Viard, Lagerfeld'in Chanel ile anlaşmasından dört yıl sonra yani 1987'de ünlü modaevinde stajyer olarak çalışmaya başladı. Virginie Viard, 30 yıldan fazla bir süre Lagerfeld ile çalıştı.

Chanel'in açıklamasına göre Viard, bu süre zarfında "Lagerfeld'in en yakın işbirlikçisi" oldu.

Karl Lagerfeld verdiği demeçlerden birinde "Virginie, sadece benim için değil, aynı zamanda atölye için de en önemli kişidir. O benim sağ kolum, her zaman görüşemesek de sürekli telefonla konuşuruz" demişti.

Viard ise 2017 yılında verdiği bir röportajda; "Koleksiyonları, Karl'ın çizimlerine dayanarak atölyeler ve Métiers d'Art evleri ile hayata geçiriyorum. Karl ile bağlantı yapıyorum. Taslaklarını alır almaz, süreç başlıyor. Onu memnun etmeye çalışıyorum ama onu da şaşırtmayı seviyorum" şeklinde konuşmuştu.

Viard, Fransız dergisi Crash'e yaptığı açıklamada bir zamanlar tiyatro kostümleri tasarlamak istediğini ancak Lagerfeld'in Chanel'e katılmasını önerdikten sonra kariyerinin tamamen değiştiğini ifade etmişti.

Virginia Viard, geçtiğimiz aralık ayında New York'taki Chanel Metiers D'Art 2018-2019 şovunda ve Ekim'de Paris'te gerçekleşen plaj konseptli İlkbahar / Yaz 2019 şovunda final selamları için Lagerfeld ile birlikte podyuma çıkmıştı.

Virginie Viard, Chanel'in ocak ayında Paris'te gerçekleşen Haute Couture defilesinde ise podyuma yalnız çıktı. Chanel, Karl Lagerfeld'in şova kendini yorgun hissettiği için katılmadığını duyurmuştu.