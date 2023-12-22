Karlı yolda "hatalı sollama" ile araçlar birbirine girdi: 1 ölü
Kar yağışının devam ettiği Bitlis'te, "hatalı sollama" nedeniyle meydana geldiği iddia edilen kazada, 3 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada, 1 kişi hayatını kaybetti
Bitlis'te, karlı yolda meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
İHA'nın haberine göre kaza, Bitlis çevre yolu üzerindeki İl Özel İdare Müdürlüğü mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen TIR, Bitlis'ten Batman istikametine doğru giderken, iddiaya göre, makas atıp karşı şeride geçtiği esnada araçla çarpıştı.
Seyir halinde olan kamyonet ise, kaza yapan araca arkadan çarptı. Zincirleme trafik kazasında araçta sıkışan ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi hayatını kaybetti.
AFAD ekiplerince yapılan müdahale ile sıkıştığı yerden çıkarılan şahsın cansız bedeni, 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kaza sebebiyle yol kısa süreliğine trafiğe kapatılırken, kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.